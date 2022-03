El adiós a "Cero Siete", un clásico de La Perla que cierra después de 42 años

Después de 42 años, la propietarios que están a cargo del icónico comercio "Cero Siete" dijeron 'basta' y se despiden para siempre del barrio La Perla para empezar una etapa distinta, donde buscan relegar las obligaciones laborales para priorizar el "disfrute" por la vida.

La noticia del cierre del local que supo copar la esquina de Independencia y Ayacucho se conoció hace poco en las redes, una vez que en las vidrieras se plotearon con los anuncios de "Liquidación total". Entre los vecinos, sorprendió la decisión pero para la familia no es algo nuevo: ya analizaban el cierre en los últimos cuatro años.

El local se amplió en el '91 y desde entonces experimentó distintos formatos de venta. Foto: 0223.

"Dejar un barrio, mucha gente, una forma de vida... no es una decisión fácil de tomar pero lo tenemos que hacer. Vinieron los hijos, los nietos, y ahora queremos disfrutar de todo eso. Así que cerramos aunque nos duela mucho", explica a 0223 Rubén, el hombre que levantó "Cero siete" en el '79 junto a su esposa, después de un viaje por Europa.

Rubén es un ejemplo de trabajo y de aprender a valorar las cosas que realmente importan en la vida. Foto: 0223.

El comerciante reconoce que, al principio, el "negocio era muy chiquito", prácticamente la mitad de lo que es ahora, y que solamente se vendían cosas "elementales" como artículos de bazar, de pesca, y otros "recuerdos de Mar del Plata" para el turista. "Con los años fuimos creciendo, tomamos la esquina y así seguimos trabajando. Ahora hay un montón de cosas de decoración, que es lo que nos hizo más conocidos", confirma.

La expansión del local se dio en el '91 y recién entre el 2000 y el 2005 "Cero Siete" se afianzó como una de las "regalerías" más importantes de la ciudad. "Últimamente parece más la casa de los relojes porque la vidriera está llena de relojes enormes", comenta Rubén, y añade, por otra parte: "Seguimos con la la liquidación por el momento. Cuando se liquide el stock, pienso que a mediados de abril ya cerramos".

"Cero Siete" es uno de los clásicos de La Perla donde se puede encontrar casi cualquier artículo de decoración. Fotos: 0223.

El comerciante se mostró ansioso por dar el salto a la nueva etapa de su vida para poder dejar atrás una rutina atada a obligaciones y horarios. "Son ocho o diez horas al día que hay que estar acá. Y todos los días son así: los fines de semana largo también hay que estar trabajando. Por eso preferimos abrir el paso a otra persona que quiera venir", explica.

"Hubo un momento en que nos pusimos a pensar con mi esposa '¿y nosotros qué?, porque era todo dar y dar pero en algún momento queríamos vivir un poquito y creo que ya llegó la hora", afirma el responsable de "Cero Siete", que decide cerrar la nota con una enseñanza: "Creo que voy a hacer un montón de cosas para disfrutar de la vida. Me gusta remar en el mar, empecé a jugar al paddle, me gusta bailar tango, bailo griego también, así que hay mucho para hacer y creo que voy a ir salpicando la vida con cositas para seguir disfrutando. No todo es trabajo en la vida".