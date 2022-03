El expediente de Fotomultas se incorporó sobre tablas y podría archivarse en la próxima reunión

El expediente de fotomultas sigue generando polémica entre el oficialismo y la oposición y este lunes, en la comisión de Legislación, no fue la excepción. Si bien el proyecto no estaba en el orden del día, la oposición lo llevó sobre tablas y con sus votos logró que se incorpore. ¿Qué pasó? No demasiado, porque un expediente sobre tablas demanda una mayoría especial para aprobarlo o archivarlo. Pero a partir de esta incorporación el presidente de la comisión Daniel Núñez debe ponerlo en tratamiento en la próxima reunión, por lo que la oposición podrá votar su archivo.

El final de la reunión de este lunes sacó el tema a relucir. La presidenta del bloque del Frente de Todos, Marina Santoro, recordó que la semana pasada pidió por nota oficial la incorporación del expediente para esta reunión. Sin embargo, esto no ocurrió por lo que acusó al oficialismo de un nuevo manejo irregular en torno a este convenio.

El presidente de la comisión, el radical Daniel Núñez, pidió disculpas por no haber revisado el mail oficial y le reprochó a Santoro no haberlo llamado para hablar del tema. Además, mencionó que según los usos y costumbres del cuerpo, el armado del orden del día siempre queda sujeto a la discrecionalidad del presidente, más allá de lo que establezca el reglamento.

En ese lapso, Núñez también mencionó que decidió no incorporar el expediente al orden del día porque considera que “falta información”. Recordó que el Ejecutivo todavía no respondió a los pedidos de informe solicitados durante el tratamiento en la primera comisión, la de Seguridad.

Luego de algunas idas y venidas entre Santoro, Núñez, a las que se sumaron Agustín Neme (Vamos Juntos) y Marianela Romero (UCR), finalmente se votó la incorporación del expediente al orden del día con el aval del Frente de Todos y Horacio Taccone (Acción Marplatense).

Eso era, en definitiva, lo que pretendía el principal bloque opositor. No para archivar el expediente en esta reunión, pues el sobretablas exige una mayoría especial, sino para que deba ser incluido en la próxima reunión de la comisión, donde allí sí, con una mayoría simple, la oposición podría archivar el convenio entre el municipio y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).