Habilitan la cuarta dosis para quienes viajen a países que no aceptan la Sputnik V

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció este jueves que las autoridades sanitarias decidieron permitir la aplicación de una cuarta dosis contra el coronavirus con alguna de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a las personas que necesiten viajar y hayan completado su esquema con el inoculante de origen ruso Sputnik V, aún no avalado a nivel global.

“Nosotros estamos en contacto con la OMS y el avance que se logró fue enorme, el Instituto Gamaleya y la Federación Rusa presentaron más 800 documentos, todos los documentos, y estaba programada la visita de inspección y justo sucede la situación relacionada a la guerra y se posterga. Lo que se posterga es que la OMS pueda hacer la evaluación paras incorporar en la lista de emergencia a la Sputnik”, explicó la funcionaria.

Esta situación “genera una complicación con los viajes” a las personas que recibieron dos o tres dosis de la vacuna rusa, según reconoció la ministra en una entrevista que mantuvo con Radio Con Vos.

“Nosotros acabamos de terminar una reunión avalando la aplicación de la cuarta dosis en personas que necesiten viajar”, reveló Vizzotti, ya que se han visto complicadas por “un inconveniente que no es sanitario, es un inconveniente de decisión de países de no aprobar una vacuna que tiene probada la eficacia, efectividad y seguridad, pero la gente no tiene la culpa”, manifestó.

“Desde Argentina, como tenemos stock de vacunas, para que las reciban todos los que tienen que iniciar o completar el esquema y recibir el refuerzo estamos habilitando la dosis habilitada por la OMS paras que pueda viajar”, subrayó. Es decir que, quienes hayan recibido dos o tres dosis de Sputnik V, aunque no se encuentren dentro del grupo elegible para la cuarta dosis, podrán recibirla si justifican la necesidad de trasladarse al exterior, a algún destino que no acepte el inoculante desarrollado por el Instituto Gamaleya.

Las autoridades de salud, remarcó la ministra, están “habilitando ahora si alguien necesita viajar a algún lugar” que requiere de las vacunas autorizadas de emergencia por la OPS “se tiene que acercar, presentar evidencia de que tiene que viajar y tiene que firmar un consentimiento informado”, ya que “hay una situación extraordinaria que impide ejercer derechos como es viajar”.

Antes, aclaró la ministra, “tiene que cumplir con los intervalos mínimos, tener la edad para vacunarse y acreditar que tiene que viajar”, insistió, aunque admitió que no está recomendado recibir vacunas a quienes no se encuentran en el grupo específico para hacerlo. Recordó que en el comienzo de la campaña de vacunación “no recomendamos irse a algún lugar darse una vacuna y después recibir otra” porque muchas personas “viajaban por una vacuna y volvían y se daban otra, no lo recomendamos por una cuestión sanitaria”. “Sabemos que el sobre estímulo puede dar hiporrespuesta”, señaló. “No es una recomendación recibir una vacuna por las dudas ni demás”, dijo.

Quiénes recibirán la cuarta dosis

“Antes de empezar a dar los refuerzos nosotros definimos que hay un grupo de personas que requieren en su esquema primario tres dosis. Vos podes tener la vacuna de Cansino, que es una sola dosis; la de AstraZeneca, que tienen dos dosis, y un grupo de personas que requiere una dosis adicional que eran los mayores de 50 años con Sinopharm y las personas mayores de tres años inmunodeprimidas”.

De esta forma, quienes tienen la recomendación de recibir una cuarta dosis contra el Covid-19 son quienes tengan más de 50 años y hayan recibido dos o tres dosis del inoculante de origen chino Sinopharm, un desarrollo de virus inactivado, y las personas con enfermedades del sistema inmune, “si pasaron cuatro meses desde la tercera dosis”, explicó.

En cambio, para “las personas de entre 3 y 11 años, no hay información ni evidencia que indique que deben recibir refuerzo y quienes recibieron su refuerzo, aunque hayan pasado cuatro meses no estamos dando” sino se encuentran en el grupo de mayores de 50 con Sinopharm o inmunodeprimidos.