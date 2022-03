Alberto Fernández: "Nuestra batalla es contra los especuladores y los codiciosos"

Con algo de demora y a través de un mensaje grabado, el presidente Alberto Fernández lanza en estos momentos las medidas económicas con las que busca declararle la "guerra" a la inflación, que hasta esta fecha no ha detenido su escalada y disparó los precios en los productos de cualquier rubro. Seguí en vivo los anuncios por 0223. "Tengo la obligación de proteger la mesa de los argentinos", dijo y sostuvo que la batalla del gobierno es "contra los especuladores" y los "codiciosos".

El jefe de Estado destacó en el inicio de su discurso la sanción de la ley que avaló el acuerdo que el gobierno selló con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y tildó de histórica la decisión de que nunca más un presidente podrá endeudar al país del modo que lo hizo Mauricio Macri.

"Tengo la certeza de que hoy estamos enfrentando un momento bisagra de la historia argentina y mundial", planteó. Y agregó: "La inflación es un fenómeno histórico en la Argentina, casi una maldición de la que pareciera imposible salir. Hemos visto paquetes, planes y grandes anuncios que vimos fracasar una y otra vez".

Fernández dijo que la lucha contra la inflación requiere una batería de medidas, entre las que enunció la importancia de fortalece las reservas y desacoplar los precios del mercado interno y el mercado externo. "Este punto de partida nos permite que Argentina cuente con más reservas", sostuvo.

El presidente también habló de la importancia de "fortalecer las expectativas" y marcó la importancia de que todos se sienten en la mesa. "No podemos permitir que algunos aprovechen un momento de excepción para sacar ventaja", dijo.

A su vez, el jefe de Estado marcó que la guerra entre Rusia y Ucrania "agrava" el problema de la inflación que Argentina arrastra desde hace años. "Los valores se forman en el mercado internacional y ya están presionando nuestos precios", explicó.

Tras detallar las complicaciones internacional, anunció la creación de un Fondo de Estabilización para garantizar que los precios no se disparen por la situación internacional. "He instruido a mis ministros a buscar acuerdos con los representantes de todos los sectores, pero también les indiqué que no duden en aplicar todas las herramientas del Estado", dijo.

Fernández indicó que el objetivo de estas medidas es "garantizar que los precios de los productos más relevantes sean accesibles a las familias más vulnerables" y dijo que no puede "permanecer pasivo" en ese contexto.

Si bien se esperaba que el mandatario presente el paquete en Tucumán, finalmente lo hace desde la Quinta de Olivos, luego de una reunión que mantuvo con el gabinete económico, encabezado por el ministro de Economía Martín Guzmán.

El mensaje fue grabado por Presidencia y prevé medidas de corto y mediano plazo que se pondrán en marcha para tratar de contener los precios. No obstante, fuentes cercanas al presidente de la Nación anticiparon que el detalle de las medidas lo dará el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, este sábado en una conferencia de prensa.