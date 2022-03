En dupla, Mica Viciconte volvió a ser la mejor de Master Chef

Hubo una nueva y positiva participación de Micaela Viciconte en Master Chef Celebrity en el programa emitido este miércoles en la noche, donde la marplatense cocinó en pareja con la modelo Mery Del Cerro y se llevó una medalla, su segunda de la semana.

Ahora la pareja de Fabián Cubero quedó en la mejor posición posible para evitar la gala de eliminación del próximo domingo. Si vuelve a convertirse en la mejor cocinera en el próximo desafío logrará pasar directamente a la ronda final de la competencia gastronómica.

En esta oportunidad los seis cocineros participantes se encontraron con el salón de Master Chef Celebrity ambientado como si fuera a tener lugar una fiesta de casamiento.

A falta de novios, el conductor del programa, Santiago Del Moro, le consultó a Mica por su posible alianza con Cubero, a lo que la guardavidas fue contundente: “Te la debo”.

El ramo de flores para Mica tras empujar a Del Cerro

Antes de arrancar con las elaboraciones hubo una prueba que ganó Viciconte: se trató de agarrar el ramo de flores que tiró el maestro pastelero Damián Betular.

Para hacerlo, la marplatense -fiel a su actitud competidora- no dudó en empujar a Mery Del Cerro, a quien luego elegiría como compañera de cocina tras ganar el beneficio de poder elegir cómo se formarían las parejas. “Te empujé para que no me pegues a mi” se animó a decir Mica para justificar su acción.

Tras seleccionar a Del Cerro como su coequiper, Viciconte decidió que Malena Guinzburg y Juariu formen otro equipo y Tomás Fonzi y Denise Dumas la última de las duplas.

Entre los tres grupos de cocineros debieron elaborar una torta de bodas de tres pisos, con un período de 70 minutos para hacerlo. Cada dupla debió realizar uno de los tres pisos y tuvo tres minutos para agarrar los productos necesarios del mercado, momento en el cual Mica y Mery se llevaron muchísimos ingredientes sin dejarle harina a los otros competidores.

Tras descubrir las cajas misteriosas se definió qué piso le tocó a cada equipo: el mediano para Mica y Mery; el más pequeño para Tomás y Denise y la base quedó para Juariu y Malena.

Devoluciones

Al momento de las degustaciones de los chef del jurado -compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular-, los primeros en pasar fueron Fonzi y Dumas, que recibieron críticas duras sobre su preparación.

Luego pasaron Viciconte y Del Cerro y recibieron buenas consideraciones. Para Betular el merengue italiano estaba “perfecto” y el bizcocho se hallaba “muy bien embebido”. “Lo que es inexistente es el relleno” les criticó.

Para Martitegui, en tanto, también estuvo “muy bien el merengue” y consideró que el bizcochuelo “estaba muy rico”, pero coincidió con Betular en que les faltó “proporción en el relleno”.

Tras la devolución realizada sobre la base de la torta para Juariu y Guinzburg, los chef finalmente se decidieron por Mery y Mica, quien quedó como la única de las seis participantes que tiene dos medallas.