Proteccionistas en alerta por la aparición de un gato con los órganos a la vista

En la cochera ubicada en las inmediaciones del Cef la costa, desde hace años hay una colonia de gatos salvajes que son alimentados por vecinos y proteccionistas de la zona. Pero, desde hace un tiempo la aparición de un felino amarillo con el tórax abierto genera preocupación entre quienes se encargan voluntariamente de mantener a los animales.

En diálogo con 0223, Nicole Goy explicó que en el lugar hay más de 20 animales que viven allí y fueron castrados gracias al trabajo de proteccionistas y vecinos, pero desde hace "unos meses apareció una gata con el pecho abierto y nadie puede agarrarla y llevarla atenderse como corresponde", explicó la mujer tras destacar que si bien los propietarios de la cochera les permiten acceder al predio, el animal se escurre cuando advierte la presencia de personas ajenas a su entorno.

"Ya he podido hablar con gente de la municipalidad y ver si pueden enviar alguna persona que pueda tratar con un caso así. No es que entra en una jaula y ya .. cuesta mucho porque hace rato está en esas condiciones de descuido y no confía en nadie. Queremos que se haga visible para que pueda ir alguna persona capacitada y sacarlo", relató Goy visiblemente preocupada por el estado del animal.

En este sentido, la mujer advierte que el principal objetivo de los vecinos es que la mascota tenga atención médica. "Hacer que lo atiendan porque está con los órganos a la vista pobre animal, es fundamental. Repito, muchas personas incluidas rescatistas intentamos a diario sacarla. Se complica saltar un paredón, dar en el lugar donde esté, etc", detalló.

"Se entiende que son animales que viven así desde que nacieron y no son fáciles de tratar... Las proteccionistas que viven ayudando animales no pueden porque ya se les va de la mano. .pero está gata tiene abierto el pecho y nadie puede hacer nada. Tiene que haber una persona que pueda ingresar y darle el derecho de atenderse" razonó la mujer que detalló que en más de una oportunidad llamaron a Zoonosis pero no tuvieron una solución.