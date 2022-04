Garantizan vacantes para medio centenar de alumnos que están por recibirse en Medicina

Directivos de la Escuela Superior de Medicina garantizaron vacantes en centros de salud públicos de Mar del Plata para que los alumnos que están próximos a recibirse puedan realizar sus prácticas finales obligatorias en la ciudad.

Desde la institución que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) estimaron que unos 50 alumnos estarán en condiciones de poder finalizar este último tramo de la cursada dentro de General Pueyrredon. En total, se estima que habrá disponibilidad para aproximadamente 180 vacantes, teniendo en cuenta también las plazas que ofrecen otros localidades de la región.

“De las primeras 51 vacantes que nosotros ya habilitamos, tenemos a unos 30 chicos que firmaron la adjudicación en centros de Mar del Plata y los 21 restantes se encuentran ubicados en otros municipios de la zona. Todo fue voluntario”, afirmó Adrián Alasino, director de la escuela, ante la consulta de 0223.

Si bien aclaró que el número final de plazas disponibles se sabrá una vez que se ultimen algunos detalles de cada convenio, el referente de la institución universitaria ratificó que en los distintos centros públicos de Mar del Plata se podrán repartir prácticas para medio centenar de estudiantes.

“Los convenios están pero no todos se encuentran listos porque el proceso es complejo. A cada vacante hay que ponerle un tutor. Esto consiste en una práctica supervisada y si está la vacante pero no hay ninguna supervisión, entonces no la consideramos como vacante”, explicó el médico y docente.

Alasino remarcó que la existencia de vacantes para el desarrollo de la práctica final obligatoria “nunca fue un problema” para su escuela, en contracara con la denuncia que se había planteado semanas atrás desde el Centro de Estudiantes. Los representantes de la organización estudiantil habían acusado falta de cupos y denunciaron que a los alumnos los “obligaban” a irse de la ciudad.

“Las convenios se fueron trabajando con mucha antelación y están todas las firmas. Hay cupos en los hospitales en la ciudad pero no para todos los estudiantes y por eso también se fue trabajando de manera paralela con otros municipios vecinos”, sostuvo el profesional sobre la gestión que se llevó adelante en los últimos meses.

Además, el director dijo que la política de garantizar convenios con otros municipios no solo responde a la gran cantidad de alumnos sino "a que la Universidad trata de ser un aporte para todo el sudeste bonaerense". "La carrera tiene un perfil que avala prevención, que estudia los entornos y la comunidad y la idea no es que todo esté centralizado en Mar del Plata", señaló, y reiteró: "Obviamente, siempre se garantiza todo con el previo acuerdo de los estudiantes".

El funcionario universitario recordó que en este año habrá 107 estudiantes en condiciones de realizar estas prácticas que les permitirán terminar la carrera y convertirse en los primeros egresados de la escuela que abrió sus puertas en la UNMdP en 2017.