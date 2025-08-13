Despedidos de la cadena de tecnología que cerró todos sus locales reclaman por las indemnizaciones: "Dejaron a todo el personal sin empleo"

Los trabajadores despedidos que se desempeñaban en la cadena de tecnología Start_, ubicada en uno de los principales shoppings de Mar del Plata, denuncian que no fueron indemnizados a la fecha, a casi dos semanas del cierre del único local físico que existía en la ciudad.

Tal como se informó, en el negocio que funcionaba en el primer piso del Paseo Aldrey trabajaban cinco empleados que fueron cesanteados. "Pasó un poco desapercibido. Es un lugar complicado para sostener un comercio con la falta de consumo que hay hoy día", comentaron fuentes del sector a 0223.

A pesar de las promesas de indemnización, uno de los empelados afectados - que prefirió mantenerse en el anonimato - denunció que hasta la fecha no fueron indemnizados como corresponde tras concretarse el cierre del negocio el pasado 31 de julio.

"Aún no se comunicó nadie por parte de la empresa para notificar la fecha de cobro. Solo recibimos el pago correspondiente al sueldo de julio, pero sin la liquidación final con las vacaciones no gozadas, la falta de preaviso y el aguinaldo. Tampoco pagaron los aumentos que firmó Empleados de Comercio excusándose que no estaban homologados", confió.

Acerca del cierre - había trascendido que la empresa comunicó la decisión a su plantilla a través de un correo electrónico - el empleado cesanteado aseguró que les avisaron de imprevisto por el cierre del negocio en Mar del Plata. "No nos avisaron nada. Jamás informaron que realizarían el cierre del local. Fue de manera abrupta y dejaron a todo el personal sin empleo", lamentó.

Ante esta situación, el extrabajador denunció que desde la empresa no dan respuestas a los reclamos. "Los plazos para pagar las indemnizaciones ya se cumplieron. No tenemos a quién dirigirnos, solo a un encargado general que nos respondió que quedaron dos personas de Recursos Humanos", lamentó.