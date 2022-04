Derrumbe en El Gaucho: revelan que maquinaria afectada no estaba asegurada

En el siniestro del 18 de diciembre no hubo que lamentar vìctimas.

La madrugada del 18 de diciembre de 2020 se vio sacudida por el derrumbe del depósito del Distrito Descentralizado El Gaucho, tensión que abrió paso a la calma cuando se constató que no se registraron víctimas. Un año y cuatro meses después, el episodio vuelve a la agenda política del Concejo Deliberante, en el marco del tratamiento de un expediente donde salió a la luz que nueve de los once bienes muebles afectados, la mayoría de ellos maquinaria agrícola, no estaba asegurada.

Así lo expuso este miércoles el bloque del Frente de Todos en el debate de un proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo para dar de baja del patrimonio municipal dos camionetas que sufrieron destrucción total como consecuencia del derrumbe en las instalaciones de Reforma Universitaria y Juan B. Justo.

En el proyecto que debatieron los concejales se destacó que Nación Seguros SA determinó que la Peugeot Parter Confort 2015 y la Nissan Frontier Pick-Up 2019 involucradas quedaron fuera de servicio. Pero la concejal Mariana Cuesta (Frente de Todos) agregó que de una lectura del reporte de la aseguradora surge que el resto de los móviles afectados –que incluyen, entre otros, una hoja niveladora, un vibrocultivador, un arado de rejas y un rotovator- no contaba con un seguro vigente al 18 de diciembre, por lo que no fueron cubiertos los daños.

El expediente solo contempla la baja del patrimonio de dos camionetas destruidas.

“La asegurada dice que desde octubre esa maquinaria estaba sin seguro”, sostuvo la edil en relación a los recursos que el Emvial guardaba en el depósito. Por ello, el bloque opositor solicitó un informe a la Secretaría de Desarrollo Productivo para saber qué ocurrió con la maquinaria afectada. “El expediente comienza hablando de 11 bienes muebles y termina con la solicitud de la baja del patrimonio de solo dos camionetas”, agregó su compañera de bloque Sol de la Torre.

A raíz de la nueva información y pese a un inicial intento del oficialismo de aprobar el expediente, la Comisión de Hacienda finalmente resolvió avalar el pedido de informes propuesto por el Frente de Todos, el cual será remitido al secretario Adrián Consoli.

Al momento del derrumbe, en el deposito guardaban vehículos y maquinaria de diversas dependencias municipales, la mayoría del Emvial, que se vio afectada por el desmoronamiento de una parte del techo. Por el horario en que ocurrió el siniestro (cerca de la 1.30), la cantidad de personas que había en el lugar era escasa. No obstante, la primera tarea fue ubicar a todos los trabajadores que cumplían guardias en ese momento para confirmar que ninguna persona haya quedado atrapada debajo de los escombros.

"Pudimos ubicar a todos y a partir de ahí la situación cambió porque descartamos que hubiese alguna víctima humana en el lugar", indicó aquella mañana el titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncalvez, en diálogo con 0223.