“No me imagino a un intendente que está en contra de un desarrollo que va a dar trabajo"

En el marco de la firma de un Convenio de Capacitación con la CGT Regional Mar del Plata, para futuros trabajadores en el sector hidrocarburífico, el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, cuestionó el rechazo del intendente Guillermo Montenegro a la exploración offshore.

“Me parece que lo importantes es que todo el mundo se informe de la mejor manera, porque es una gran oportunidad para el desarrollo de la actividad. Yo no conozco en Neuquén a intendentes que estén en contra del desarrollo de Vaca Muerta. Al revés, la discusión es en el parque industrial de qué localidad se instalan. Cómo hacen para que las empresas estén en ese parque y no en el de al lado”, comenzó diciendo Martínez, al ser consultado por la prensa.

Y prosiguió: “No me imagino a un intendente que está en contra de un desarrollo que le va a dar trabajo, posibilidad a futuro a los marplatenses. Que le va a dar a un padre saber si un hijo elige una carrera o aprende un oficio, se va a quedar acá y no trasladar a otro lugar donde consiga laburo. Así me imagino a cualquier intendente que defiende los intereses de sus vecinos y vecinas”, completó el funcionario de la cartera energética.

En ese análisis, Martínez dijo que “habría que preguntarle qué fue lo que lo motivó (su rechazo) y cuestionó a que no haya participado de las audiencias de la exploración sísmica. “Si el interés era, habría participado y estaría informado. Pero creo que ahora va a participar y se va a informar, entendiendo cuáles son las ventajas y si es afín al deseo de sus vecinos”, estimó.

Y comparó la experiencia de Río Grande en Argentina y particularmente de Brasil en la exploración petrolera, “que supera los 2 millones de barriles diarios y cualquiera que va a Buzios y Rio, las playas están llenas. Hay una integración y un círculo virtuoso donde se potencian las actividades y eso mismo podemos plasmarlo acá en Mar del Plata. Cualquier intendente o intendenta a futuro en Mar del Plata va a defender esa actividad”, concluyó Martínez.