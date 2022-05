Uno de los casos de abuso sexual más impactantes de Mar del Plata llega este año a la pantalla grande

La historia de Edmundo O’Neill, el juez de Mar del Plata al que veintisiete mujeres señalaron como su abusador sexual de la infancia, será llevada a la pantalla grande de la mano de la directora Susana Nieri y su película “Algo incorrecto”, que promete tener fecha de estreno antes de que finalice el año.

Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, la cineasta independiente, que hace su primera incursión en el terreno de la ficción después de lucirse con distintas experiencias en formato documental, apuesta por estrenar el film en el próximo Encuentro Nacional de Mujeres que se celebrará en San Luis y no descarta hacer alguna proyección “especial” en Mar del Plata, durante el fin de semana largo de octubre. “La película debería estar lista para julio pero obviamente no la vamos a sacar en esa fecha por todos los otros ‘tanques’ que suelen estrenarse en invierno”, aclara.

“Ya tuvimos conversaciones con distintos distribuidores de Argentina. Ahora estamos buscando un vendedor internacional, y en el medio ver qué es lo que más conviene: si hacer un estreno en sala y en plataforma, o en plataforma primero y después en sala. Estamos viendo todas esas posibilidades. Para mí es algo nuevo porque yo vengo de hacer cine documental y esta es primera incursión en ficción. Así que todo esto forma parte de una experiencia nueva”, comenta la mujer que también es docente e investigadora.

Desde un principio, Nieri se mostró comprometida con la temática de género, algo que reivindicó con las historias narradas en “El toro por las astas”, “Gotas de lluvia” y “Ella se lo buscó”. Pero cuando en 2013 llegó a sus manos el trabajo de la periodista Mariana Carbajal sobre el drama que habían vivido las mujeres que denunciaron al camarista marplatense, la directora no dudó y entendió que era momento de pasar al cine de ficción.

“Como venía de terminar ‘Ella se lo buscó’, yo ya estaba decidida de que quería hablar sobre el abuso sexual en la infancia pero no tenía definido el género, si seguía en documental o si era plausible la ficción. Y en abril del 2013, al leer una nota de Carbajal, se terminaron todas mis vacilaciones y directamente me senté y empecé a escribir la película”, recuerda, en una entrevista que le concede a 0223.

La nota que cita la cineasta se publicó en Página/12 y refería sobre la lucha que hicieron las denunciantes de Edmundo O’Neill para evitar la presentación de un libro de su autoría en la Feria del Libro. A ellas les parecía indignante que los organizadores de un evento de este tenor convocaran a una persona involucrada en acusaciones tan graves. Su insistencia fue tanta que lo lograron: O’Neill, al final, no pudo presentar su libro.

La lucha de las mujeres, sin embargo, ya venía de varios años atrás, y los resultados no habían sido tan buenos. Tras décadas de silencio, la Justicia de Mar del Plata recibió en 2004 la primera denuncia por abuso contra el hombre de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial pero dos años después, en 2006, la investigación quedó en la nada ya que las autoridades entendieron que la acción penal quedó “extinguida” por el paso del tiempo entre la denuncia y la presunta comisión de cada hecho.

César Bordón y Eleonora Wexler interpretan al juez O'Neill y su hija, quien descubrió los abusos.

O’Neill, entonces, murió sin juicio ni condena el 15 de noviembre de 2016. Entre las víctimas que se animaron a denunciarlo – fueron veintisiete las que hicieron presentaciones pero se estima que, en total, son más de treinta y cinco las niñas abusadas –, quedó un gran sabor amargo a impunidad y por eso Nieri también sintió la obligación de recuperar parte de la historia. “Hay que valorar el coraje que tuvieron las víctimas que lo denunciaron y que visibilizaron el caso en su momento, así que esta película me parecía que se las debía a ella”, sostiene.

La película se llama “Algo incorrecto” ya que esa fue la particular respuesta que dio el juez cuando declaró en la causa que finalmente se archivó. “Yo sé que he hecho algo incorrecto pero no siento culpa”, dijo, textualmente, según consta en los artículos publicados por la periodista Carbajal.

El rodaje

“Algo incorrecto”, que tiene como principales protagonistas a Eleonora Wexler y César Bordón, se rodó entre julio y agosto del año pasado en Mar del Plata. Al tratarse de una historia fuertemente arraigada con el sistema judicial local, la directora no quiso alterar el escenario original, por lo que la ciudad se encuentra permanentemente de fondo en el film.

Durante dos meses, y en plena pandemia del Covid-19, hubo un intenso trabajo de filmación sobre distintos escenarios de Mar del Plata.

“Yo soy feminista y la territorialización es una categoría de los feminismos. Y como esto sucedió en Mar del Plata, mi idea era reivindicar a las víctimas que sufrieron los abusos de este juez y visibilizar que en Mar del Plata también pasan esas cosas, que no solo es ‘La Feliz’ del verano sino que también existe una Justicia que encubre y que hay otras realidades en determinadas clases sociales”, apunta Nieri.

La cineasta reconoció que el rodaje fue “muy particular” ya que durante esa etapa distintas víctimas o personas que habían conocido a O’Neill se pusieron en contacto con la producción para compartir su experiencia. “De repente estábamos grabando escenas y nos llegaban mails o mensajes por Facebook, por el correo que habíamos abierto para el casting, o a mi Instagram, diferentes relatos. Fue algo muy fuerte”, recuerda.

“Los abusadores no vienen de un planeta extraño”

Si caer en los “spoilers”, Nieri anticipa que la narrativa de la película está centrada en la hija del juez – que personifica Wexler – y en “cómo ella va descubriendo la verdad” sobre la cara más perversa del propio padre. “Me interesaba narrar esta idea de que el abusador no es un muestro que vive en un planeta extraño sino que un abusador puede ser tu papá, tu tío, tu abuela… esa es la trama principal que quería mostrar”, fundamenta.

El trabajo de Nieri siempre está atravesado por la temática de género.

Así, “Algo incorrecto” propone un recorrido por la “red de complicidades que funcionan alrededor de los abusos sexuales intrafamiliares”. “En estas situaciones, siempre hay casas o instituciones o personas puntuales que van silenciando lo que pasa y miran para otro lado, tratando de poner la mugre debajo de la alfombra. Y eso pasa puertas afuera, con una sociedad que niega, pero también puertas adentro”, analiza.

La directora, según anticipa, también juega con el “paso del tiempo” para desenvolver la compleja trama del film, lo cual también está a tono con el “abuso de varias generaciones” por parte de O’Neill. “Trabajo mucho con el tiempo acá porque la protagonista es una nena, de entre 7 y 9 años, pero después se va desarrollando y ya se la ve como una mujer de unos 40 o 50 años. Necesitaba narrar desde la perspectiva de una mujer adulta”, indica.

“También me interesaba recorrer esos dos caminos que van desde lo que le pasa al personaje principal con los abusos que descubre por parte del papá y lo que pasa con todos esos personajes secundarios que son las víctimas y que también van a aportando a la construcción de la narración. Así que si bien el centro es el personaje de Eleonora Wexler, la película siendo de algún modo una narración coral”, confía.