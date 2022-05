Revelan que Amber Heard agredió otra de sus ex parejas

El juicio por difamación que Johnny Depp le inició a Amber Heard no deja de generar sorpresas. Ya casi en la etapa final, las declaraciones de la abogada del actor, Camille Vasquez, fueron contundentes y provocaron un nuevo estallido de la actriz.

Para redondear su exposición Vasquez habría mencionado supuestas situaciones de agresiones físicas que habría cometido a otra ex pareja en 2009. “Johnny Depp no es el único compañero al que has agredido”, fue la contundente frase que dijo la abogada del actor haciendo referencia a una presunta situación de violencia previa a la relación con el actor.

Hay reportes que indican que Heard habría golpeado en septiembre de 2009 a su ex pareja, la fotógrafa Taysa Van Ree, al menos, durante una acalorada discusión en el aeropuerto. La afectada habría contactado a la policía para solicitar ayuda. Así llegaron dos oficiales que habrían sido testigos de los actos de violencia física.

Por esta situación, la versión periodística indica que arrestaron a Heard. Al día siguiente, ella recuperó su libertad. A pesar de este hecho, continuaron con su vínculo durante tres años más.

Luego del comentario de la abogada, Heard respondió: “Nunca he agredido a ningún compañero. Nunca he agredido al señor Depp ni a ninguna otra persona con quien estuve vinculada sentimentalmente, nunca”.

Depp y Heard, se conocieron en 2009, en el rodaje de "Diario de un seductor". La atracción fue instantánea y pasó a la vida real. Ambos estaban en pareja. El, con Vanessa Paradis, con quien comparte dos hijos. Ella, con la fotógrafa Tasya van Ree. Pero unos años más tarde, cada uno se separó.

En 2015, Depp y Heard hicieron pública la relación y se casaron. Un año y medio después se separaron. Amber pidió el divorcio, alegando abusos físicos y verbales durante toda la relación.

Después de meses de acusaciones y negaciones se llegó a un acuerdo millonario y ambos emitieron un comunicado conciliador.

El juicio que está ahora en marcha lo inició Depp contra Heard por difamación, a raíz de una columna de opinión que ella firmó en The Washington Post, donde señaló que había sido víctima de violencia doméstica. Aunque no lo nombra, él asegura que esta publicación arruinó su carrera y que le generó graves daños económicos.