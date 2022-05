Usurpaciones en Mar del Plata: Montenegro pide que la ley "se adapte a la realidad"

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, ratificó su voluntad de impulsar un cambio en el Código Penal para evitar usurpaciones de terrenos, una problemática que afecta a distintos barrios de Mar del Plata y Batán.

"Quiero que los marplatenses puedan vivir tranquilos, y mientras un solo vecino tenga un problema es algo de lo que nos tenemos que ocupar. Cuando hablamos de seguridad lo primero que hacemos es trabajar en equipo, pero muchas veces esto no alcanza", manifestó en su cuenta de Twitter.

El jefe comunal confió que durante su gestión se llevaron a cabo distintas acciones para evitar la toma de terrenos, pero lamentó que resulten insuficientes por "una ley que necesita aggionarse para dar herramientas a la policía y la justicia y que puedan actuar".

El Código Penal actual rige desde 1921 y contempla que "si no hay violencia o el terreno no se encuentra alambrado no habrá delito penal", algo que, para Montenegro, resulta "absurdo".

"No voy a mirar para el costado siempre que haya un marplatense con un problema, y sé que quienes viven en una zona donde hay una toma de terreno pasan por una situación incómoda y angustiante. Para trabajar sobre esto, necesitamos que la Ley se adapte a la realidad y que la justicia y la policía tengan mejores herramientas para entrar en acción", expresó el líder político de la ciudad.

La semana pasada, Montenegro adelantó que para dar impulso a esta modificación ya realizó las gestiones junto al diputado Cristian Ritondo para que se presente el proyecto con dicho objetivo en el Congreso de la Nación.