Técnicos acusan el mismo ritmo de trabajo del 2019: "La recuperación viene lenta"

Representantes en el Distrito 5 del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires advirtieron que Mar del Plata sostiene por esta fecha el mismo nivel de actividad del 2019 en la construcción y reclamaron a las autoridades gubernamentales mayores medidas para fomentar la inversión y el trabajo en el sector.

“La situación no ha mejorado nada más allá del 2019, que tampoco fue un año bueno para la industria. Todavía no estamos viendo los números del 2018 en cuanto a volumen de legajos presentados. La recuperación es bastante lenta”, acusó Martín Carrasco, quien preside la entidad en la ciudad, ante la consulta de 0223.

El referente del sector atribuyó este escenario a las complejas “condiciones económicas y macroeconómicas” que atraviesa el país. “Hay una inestabilidad cambiaria importante y el crédito no es como antes. El Procrear no tuvo el impacto que esperábamos. Ahora no se presentaron legajos como sí pasó con el primer Procrear del 2014”, comparó el hombre de la institución colegiada que nuclea a técnicos en todas sus especialidades, como Maestro Mayor de Obra, Técnicos Mecánicos, Electricistas, Mecánico — Electricistas, Químicos, Ópticos, entre otras.

Para revertir este panorama, Carrasco apostó por fortalecer el trabajo con la municipalidad y coordinar estrategias que “fomenten el trabajo”. “Hay que ir sumando medidas que fomenten la inversión. El municipio puede hacer más de lo que está haciendo hoy si tiene voluntad política”, reprochó el representante de los técnicos a la gestión de Guillermo Montenegro.

“La seguridad eléctrica es algo que venimos fomentando hace tiempo pero el municipio plantea ninguna exigencia en las presentaciones. Eso, por lo menos a los técnicos electromecánicos, nos generaba mucho trabajo. Son cosas muy puntuales de nuestra profesión pero que ayudarían un poco a paliar esta situación. Nosotros no pretendemos sacar trabajo donde no es necesario”, planteó el titular del colegio que también forma parte de la mesa directiva del Foro de la Construcción.

Al plantear su mirada de futuro, Carrasco mostró preocupación y dijo que lo único que ve es “total incertidumbre”. “Estoy preocupado porque no veo que se tomen medidas nuevas. Y me preocupa que el 2023 sea un año electoral porque siento que la campaña ya empezó en la política. Y todos sabemos que los años electorales no son buenos para avanzar con políticas de fomento y promoción porque la dirigencia termina dejando todo para después”, señaló.