Casi no hay viviendas para alquilar en Mar del Plata: inmobiliarias tienen listas de espera

Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata expresaron su preocupación por la demora en el Congreso para modificar la Ley de Alquileres, que genera la falta de oferta de viviendas en alquiler, con enormes listas de espera y con la consecuente desesperación de los inquilinos por encontrar una nueva casa para vivir.

“Tenemos entre 50 a 80 consultas diarias, a través de nuestras oficinas o por las redes sociales, de manera permanente. Hoy publicas un alquiler y si está a un valor razonable, se alquila el mismo día”, advirtió Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata.

Guillermo Rossi, titular del Colegio de Martilleros de Mar del Plata. Foto:0223

En declaraciones a 0223, Rossi evaluó que esta situación comenzó manifestarse con la sanción en 2020 de la Ley 27.551, que estableció el cambio de 24 a 36 meses de contrato y una actualización anual. “Esta nueva ley causó un retroceso enorme pero luego de las críticas que tuvo y se decidió de hacer una nueva ley, parecía que se iba acomodando pero ahora se retrajo todo nuevamente. El problema es que cada vez que el Estado toca una ley, siempre genera conflicto en el mercado que sea. Y en el nuestro, lo complicó tremendamente y más con la vivienda, que es una necesidad básica y un tema muy sensible”, lamentó.

“En su momento les pedimos a los legisladores a que nos escuchen, tanto al sector como al de los inquilinos y fuimos escuchados. Ahora hay más de 20 proyectos presentados pero el que genera mayor consenso es el de volver a 24 meses y un ajuste semestral. El anual se hace muy oneroso, porque con una inflación del 55% se hace muy difícil alquilar porque el aumento es de golpe”, aseguró el martillero, que estimó que con los nuevos valores “un dos ambientes que antes pagabas unos 22 mil pesos, al renovarlo se va entre 35 a 40 mil pesos mensuales y un monoambiente de unos 16 mil pasas a 25 mil pesos”.

Esta situación, genera lógicos inconvenientes en muchas familias, que no pueden afrontar tal incremento. “La verdad es que no tenemos conflicto entre propietarios e inquilinos y en eso, los martilleros somos mediadores naturales: intermediamos y se hacen prórrogas de 3 o 6 meses. En general, todo tiene solución y no llegamos a juicios. Tratamos de darle tranquilidad al inquilinos y siempre de ser lo más justo para ambas partes”, recalcó.

“Deseamos que la nueva ley sea superadora y que salga lo más pronto, para eliminar incertidumbre. Estamos ahora en una especie de vigilia esperando por esta nueva ley. Si los legisladores se pusieran un momento en el lugar de un propietario, fundamentalmente el que necesita alquilar, habría definiciones”, consideró Rossi.

Y agregó: “Siempre remarcamos que tiene que haber créditos para la vivienda y que la gente pueda acceder y poder pagarlo a 15 o 20 años. Hoy es imposible acceder a una casa con un sueldo. Esa es la función social del estado”.