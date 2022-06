Kogan sobre la Ciudad Judicial: "Cada 4 años cambiamos el cartel, pero no manejamos presupuesto"

De visita en Mar del Plata donde dejó inaugurados dos lactarios y participará de un encuentro sobre la labor judicial y la niñez y adolescencia, la presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Kogan, dejó una particular declaración sobre el estado del proyecto de la Ciudad Judicial.

Ante la consulta de 0223 acerca de cómo está el proyecto de la construcción de la Ciudad Judicial, Kogan curiosamente repreguntó a la prensa: "La respuesta me la tienen que dar ustedes, de cómo conseguimos el dinero para poder hacerla. Nosotros lo único que hacemos es que cada 4 años cambiar el cartel, que se va poniendo viejo y que dice `Poder Judicial' pero no tenemos más que eso, porque no tenemos autarquía y la posibilidad de manejar el presupuesto por lo que no depende de nosotros", completó.

Ante estas declaraciones, desde la AJB Mar del Plata cuestionaron la posición de la titular de la Suprema Corte Bonaerense y le pidieron que no se “desentienda” del tema.

“La Dra. Kogan preside el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires y tiene en consecuencia la responsabilidad política de exigir a los otros poderes del estado las partidas presupuestarias necesarias para que la Ciudad Judicial dejé de ser un sueño y se convierta en realidad”, señaló Mariano Fernández, secretario general de la AJB local.

En declaraciones a 0223, el dirigente añadió que “no puede por ese rol institucional de enorme trascendencia, desentenderse del tema y por ello su compromiso como de la Corte en su conjunto es clave para llegar al objetivo. Sino seguiremos con el riesgo latente y permanente para la salud y seguridad de los y las trabajadores judiciales y la población en general que transita por los tribunales marplatenses”, subrayó Fernández.

El proyecto de la Ciudad Judicial lleva unos 20 años de demandas por su construcción, que desde los gremios y distintas ámbitos de la justicia reclaman como esencial para reemplazar las viejas sedes judiciales en el departamento de Mar del Plata, que en su mayoría, aquejan varios problemas de infraestructura.