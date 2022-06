Crimen en la vieja terminal: "Mi hijo era un santo y me lo mataron peor que un perro"

En la puerta de la funeraria donde este lunes a la noche velarán los restos de Martín Mora Negretti, el hombre de 30 años que fue asesinado este domingo en la zona de la vieja terminal, su papá, Luis, dio un desgarrador relato donde pidió que se cambien las leyes “garantistas” y que el caso sea “bisagra” cuando involucren a menores de edad.

“Lo único que pido es que se haga justicia, que sea un caso bisagra en este país. Que estos señores que están sentados en la Cámara de Diputados que cambien la ley de una vez por todas. Que el señor Intendente ponga justicia en Mar del Plata. Es mi hijo, un santo que no hacía mal a nadie y lo mataron peor que un perro. Qué había hecho, simplemente tomar un colectivo para venir a festejar el Día del Padre: el regalo que me hacen es entregar mi hijo muerto”, expresó a 0223, Luis Mora, papá de la víctima.

Luis Mora, papá de la víctima. Foto:0223

En declaraciones a la prensa, el hombre dijo que en la Argentina “no hay justicia” y le pidió a Alberto Fernández a que haga cambios urgentes. “Al señor Presidente que quiere cambiar la corte, que saque a los jueces garantistas de este país y que ponga jueces duros y que la ley se cumpla”, dijo y agregó: “Quien me devuelve mi hijo a mí. Yo a mi hijo lo estoy velando. Porqué hay una madre devastada y un padre que ya no tiene vida. Cuándo vamos a cambiar este país”.

El papá de Martín Mora Negretti también reclamó mejores políticas de seguridad en Mar del Plata con cuestionamientos al Intendente. "Tenemos a un intendente sentado en el COM mirando la tele", dijo y señaló: "Esta ciudad es tierra de nadie".

“Le pido al fiscal y a los jueces por favor, que no sean incrédulos y que sean duros con esta gente. No pueden agarrarse de que están drogados o alcoholizados. Que sea un caso bisagra. Que se demuestre en el país que en Mar del Plata hay justicia. Que los jueces garantistas porque son menores, tienen que pagarlo, porque no tienen el derecho de quitarle la vida a nadie”, lamentó.

Muy conmovido, Luis contó que su hijo trabajaba en la Ciudad de Buenos Aires y pensaba casarse. “Martín estaba trabajando en un banco, tenía una serie de proyectos con la novia porque se iban a casar dentro de poco. Se fueron a tomar un café con unos amigos, salió a esperar el colectivo para pasar conmigo el Día del Padre y lo matan así”, concluyó.

Martín será velado esta noche a las 22 en la Funeraria Roldán, de Luro 4036.