El papá de Martín Mora pidió juzgar a los menores por el crimen: "No me vengan a decir que no son partícipes"

El papá de Martín Mora, el chico de 30 años que fue asesinado a puñaladas durante el fin de semana extra largo en la zona de la vieja Terminal, pidió a la Justicia de Mar del Plata que no deje en libertad a los tres menores que fueron identificados durante la escena del crimen.

Luis Mora volvió a hablar con los medios nacionales y dijo que va a bregar para que los tres nenes de 13 y 14 años "queden encerrados" al sostener que son un "peligro para la sociedad".

"No me vengan a decir que los menores no son partícipes. Mi hijo no murió de una puñalada, tenía seis", cuestionó, en referencia al rumbo que tomó la investigación que lleva adelante el fiscal Leandro Arévalo.

Hoy, por el homicidio de Mora, permanecen imputados Marilyn Vera González y Julio César Bibbó, en carácter de coautora y autor respectivamente. En un principio, los tres menoresfueron sindicados como los responsables del asesinato del joven de 30 años, lo que reabrió el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad por parte de algunos operadores judiciales y políticos.

Sin embargo, tras el análisis de las cámaras de seguridad, el fiscal pudo comprobar que Bibbó fue quien bajó del departamento del séptimo piso de Sarmiento y Rawson con los cuchillos en sus manos. En las imágenes también se vio a Verá González con un arma en la mano.

Arévalo reconoció que hubo "confusión" en los primeros testimonios que le apuntaban a los adolescentes y confirmó que según "lo corroborado hasta el presente" no se ve a ninguno de los menores con armas blancas.

Mora, de todos modos, reveló en declaraciones a Radio Mitre que pudo hablar con el representante del Ministerio Público Fiscal esta semana y dijo que le "aseguró que se están aclarando cosas mínimas para poder cerrar la causa y llevarla a juicio".

"Por mi hijo voy a hacer justicia. El día del juicio no voy a escatimar, me autorice o no el juez, a que estén todos los medios para que le vean la cara a estos hijos de puta y que se pudran ahí adentro", apuntó el padre del joven.