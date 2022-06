Exploración petrolera: ¿Cuánto sabemos?

Ya esta. La exploración y posterior perforación en busca de hidrocarburos en mar argentino frente a la costa marplatense fue aprobada y comenzaría en 2023.

Se hizo una audiencia pública, se presentaron argumentos a favor, como la generación de puestos de trabajo para la ciudad y la zona, generación de divisas por importaciones y la posibilidad del autoabastecimiento de combustibles. Pero también, en contra, como el impacto medioambiental o el riesgo de accidentes que afecten la pesca y el turismo.

Pero, ¿sabemos en qué consiste este trabajo? Te lo cuento con algunos datos:

Primero aclaremos un punto clave. Hace más de 50 años que se realizan este tipo de trabajos en mar argento, pero será la primera vez que se haga en aguas profundas y ultraprofundas, por lo cual decir que van a buscar petróleo frente a la costa de Mardel es tendencioso. El trabajo se haría a mas de 300 kilómetros de la costa, desde la playa no vamos a ver nada.

La primera etapa de exploración la hace un barco que cuenta con micrófonos que trabajan en el agua (hidrófonos). Detrás lleva unos “cañones de aire” que crean una onda de sonido que viaja al fondo del mar y tras rebotar con el lecho marino forma el mapeo que brindara la información para saber dónde buscar.

Dato eco friendly: estas ondas de sonido alcanzan a la mayoría de los animales pero los barcos llevan a bordo biólogos marinos que supervisan todo el proceso. Si se detectan cerca ballenas, delfines u otros animales el proceso que genera sonido se detiene automáticamente por completo.

En caso de encontrar petróleo no habrá torres ni plataformas. Todo el proceso se realiza desde un buque de perforación y luego se contará con una embarcación o instalación flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo con un helipuerto. No se trata de una refinería. No se puede construir nada en el mar por la gran profundidad.

Aclararemos también que no hay certezas de que haya petróleo, esto se sabrá solo cuando se perfore, pero un reciente descubrimiento de mega yacimientos petrolíferos offshore en África del sur aumentó las posibilidades de encontrar petróleo en la costa bonaerense ya que la información geológica africana es compatible a la que está frente a las costas de Mar del Plata.

¿Por qué? Porque hace más de 100 millones de años, cuando se formaron las acumulaciones recientemente descubiertas en Namibia, África estaba mucho más cerca de América del Sur.

El beneficio económico del que tanto se habla, más de 200 mil empleos y 25 mil millones de dólares anuales en exportaciones, no será inmediato. Entre 2027 y 2028 comenzaría la producción y ahí veríamos los resultados. Pero por ejemplo, para el estado de Río de Janeiro en Brasil, la extracción de hidrocarburos en el mar representa un mayor ingreso en el producto bruto que el turismo.

Con todo esto no hay que negar la posibilidad de accidentes. Los derrames de hidrocarburos, aunque muy poco probables, ocurren. Sin embargo para el proceso que busca ponerse en marcha se han hecho ya 540 simulaciones: se utilizaron datos reales para simular hacia dónde iría un eventual derrame. En ninguno de los 540 resultados los hidrocarburos fueron hacia la costa, no por una cuestión técnica sino natural. El agua fluye hacia el este. Las playas no correrían riesgo alguno, tampoco la pesca ya que por la distancia y la profundidad donde se buscara petróleo no se puede pescar. Habrá que confiar.

La explotación de hidrocarburos podrá traer beneficios nunca vistos para la ciudad y la zona, también a nivel nacional. Es importante que se realicen todos los controles correspondientes para minimizar los riesgos ambientales y que tanto las actividades económicas como la flora y fauna puedan convivir.

¿Viste? Ahora lo sabes. ¿Qué opinás?