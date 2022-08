Sobreseyeron a pareja de quinteros acusados de explotación laboral

Una pareja a la que la Justicia Federal acusó de trata de personas con fines de explotación laboral tras un allanamiento que se hizo en febrero del año pasado en un campo de Sierras de los Padres fue sobreseída en las últimas horas por la Justicia luego de que se retirar la acusación fiscal.

El abogado Matías Quiñones, defensor de Luis Ramirez y María del Carmen Varacalli le confirmó a este medio el sobreseimiento definitivo por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por mediar engaño, por la cantidad de víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad, por haberse consumado la explotación y por haber sido cometido en perjuicio de un menor de edad.

Desde un comienzo el profesional había cuestionado la hipótesis acusatoria que ubicaba a la pareja como receptora de una mujer con su niño de once años para explotarla laboralmente en el predio ubicado en calles El Mirador y El Monte, en Sierra de los Padres. A la pareja se le había dictado la prisión preventiva, pero tras hacerse cargo de la defensa, el profesional los hizo declarar y luego de la ampliación lograron que el Juez Santiago Inchausti los excarcelara.

Al momento de pedir el sobreseimiento sostuvo que las conductas atribuidas a sus defendidos no constituían delitos, toda vez que las presuntas víctimas no habían sido captadas, no se encontraban en una situación de servidumbre o esclavitud, ni habían padecido ninguna restricción de su libertad, tanto física como psíquica.

Cuando se le dio vista al fiscal Juan Mauel Pettigiani, éste se pronunció en favor de la petición defensista, al considerar que la conducta endilgada en el requerimiento de elevación a juicio a los imputados no encuadra en ninguna figura legal.

Si bien la Defensora Pública de Víctimas Inés Jaureguiberry se pronunció contra el pedido del defensor al que consideró inadmisible e improcedente, tras la audiencia multipropósito se homologó el acuerdo de retirar la acusación por parte del titular de la acción penal.

Tras dictar el sobreseimiento de la pareja, se puso en conocimiento del Ministerio de Trabajo bonaerense las presuntas irregularidades advertidas en el operativo inicial en el campo y dejar sin efecto las medidas cautelares que pesan sobre los ahora sobreseídos.