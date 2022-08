Cancillería confundió la bandera de Suiza con la de Dinamarca y recibió críticas de la oposición

La Cancillería Argentina fue noticia en las últimas horas por un insólito error diplomático: durante la asunción de del nuevo embajador de Suiza en Buenos Aires, los organizadores se confundieron y colocaron banderas de Dinamarca en lugar del país helvético.



Hans-Ruedi Bortis, el flamante embajador suizo, entregó una copia de sus credenciales a la directora de Ceremonial de la Cancillería, María Jimena Rivero, en la sede del Ministerio. Según publicó el diario La Nación, los expertos en asuntos diplomáticos se preguntaron por qué sólo se veía la bandera argentina y no la de ambos países.



Según pudo trascender el medio, Bortis se dio cuenta que la bandera que logró visualizar a la hora de entrar era la de Dinamarca y no la de su país. “El embajador se sorprendió al principio, luego lo tomó con mucho humor y el problema se solucionó de inmediato”, explicaron fuentes diplomáticas citadas por La Nación.



A pesar del error, Bortis le restó importancia al episodio y admitió que ambas banderas comparten sus colores y que las dos poseen una cruz blanca, aunque con tamaños y formas diferentes.



Desde la oposición criticaron con dureza el episodio cometido por Cancillería y pidieron la renuncia de Santiago Cafiero. "Que el Canciller no hable inglés es un papelón, pero que reciba al Embajador de Suiza con la bandera de Dinamarca es una falta de respeto inaceptable. Renuncie y le ofrezco capacitación gratis", escribió el diputado de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, en su cuenta de Twitter recordando aquel discurso en la Expo Dubai 2022 donde el canciller fue criticado por su mala pronunciación del inglés.



La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, también cruzó a Cafiero y al gobierno por el error cometido: "Cancillería recibió al Embajador suizo con la bandera de Dinamarca. ¿Gobierno de científicos?", twitteó.