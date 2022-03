Video: Santiago Cafiero tildó a Jorge Lanata de “Dickhead”

En una insólita entrevista radial, el canciller Santiago Cafiero insultó en inglés al periodista Jorge Lanata con un término vulgar de la lengua sajona: lo llamó "Dickhead".

Cafiero insultó al periodista durante una entrevista con radio Urbana Play en un intento por defenderse de las críticas que recibió por su pronunciación del inglés durante un discurso oficial que dio esta semana durante una jornada de la ExpoDubai, en Emiratos Árabes Unidos.

"Lanata says stupid things about me. And I don’t care. It's his opinion", continuó Cafiero, a lo que la conductora María O'Donell tradujo: "Lanata dice estupideces sobre mi. Y no me importa la opinión de Lanata".

"I think that Lanata is a dickhead", agregó el canciller, y el insulto sorprendió a O'Donell. "¿Dijo lo que dijo? Yo estoy siendo censurada en mi traducción. ¿Pero qué quiere decir? ¿'cabeza de...?", se preguntó la entrevistadora.

"No se, no se", respondió Cafiero, antes de despedirse del programa con un "Thank you very much".