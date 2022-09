Ferlauto: "Las calles son de los vecinos, no de los cuidacoches"

El Concejo Deliberante inició este jueves el debate para regular la actividad de los cuidacoches. Oficialismo y oposición coinciden en la necesidad de crear un registro y delimitar zonas específicas para darle un marco legal. Sin embargo, las diferencias erigen por el foco con el que se aborda la problemática y la posibilidad de aplicar multas, sanciones y penas.

El secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, participó de la jornada de trabajo en representación del Ejecutivo que conduce Guillermo Montenegro y en diálogo con 0223 ratificó la discusión como una cuestión transversal de seguridad ciudadana. "Creo que quedó clara cuál es nustra posición en relación al tema y cuáles son las otras posiciones que existen. Tenemos la premisa básica que las calles son de los vecinos y no de los cuidacoches", remarcó.

Una de las principales diferencias es el requisito excluyente de no contar con antecedentes penales para desarrollar la actividad que busca impulsar el oficialismo. "No queremos que alguien un lunes salga de la cárcel de Batán y el martes esté trabajando de cuidacoches en un barrio. Hay una relación de convivencia y hasta de intimidad. Saben cuándo el vecino entra y sale, conocen los movimientos. La calle no es el ámbito para reinsertarse", aclaró.

El Concejo Deliberante inició el debate por la regulación de los cuidacoches. Foto: 0223.

A su vez, Ferlauto planteó la necesidad de instalar vías de diálogo con la comunidad para denunciar cualquier situación de extorsión o atropello que configure un delito o en caso de que el "trapito" se encuentre bajo los efectos del alcohol o las drogas. "Las denuncias tienen que estar contempladas con canales de comunicación para que los vecinos puedan informar. El control en la calle lo hace Inspección General y la Secretaría de Seguridad con el auxilio de la Policía. Es una herramienta más", sostuvo.

Otro de los puntos grises a resolver es si se le dará un encuadre legal a la actividad para acontecimientos deportivos, shows musicales y otros eventos que convoquen multitudes. Por la cantidad de personas que se movilizan y las dificultades para estacionar, Ferlauto reconoció que en esta clase de eventos "se potencian" las posibilidades de que "algunos vivos" quieran cobrar tarifas fijas y que configura un asterístico importante a resolver en la eventual ordenanza.

En función de los tres proyectos que barajan los concejales, el funcionario municipal abogó para que los ediles reúnan los consensos necesarios para avanzar con la regulación y terminar de definir, entre otros puntos, las zonas a delimitar y la implementación o no de multas, sanciones y penas.

"Lo central es que los vecinos estén seguros y convivan en paz. Vamos a ser inflexibles en neustra posición que toda regulación tiene que contemplar que las calles son de los vecinos y no de los cuidacoches. No se puede lavar un auto, ocupar la calle con tachos, estar alcoholizado o drogado y hacer lo que uno quiera. Se tienen que adaptar a la convivencia del barrio" insistió.

Los puntos de encuentro por la regulación de los cuidacoches

Aunque los proyectos presentados por la Unión Cívica Radical (UCR), Juntos y el Frente de Todos están abordados desde distintas persepctivas, las propuestas del oficialismo y la oposición encuentran algunos puntos de encuentro en común.

Las tres iniciativas acuerdan en la generación de un registro, donde tendrán que inscribirse los interesados en ejercer la actividad, quienes recibirán un permiso precario de un año de duración, pudiendo ser renovado por otro plazo igual. Asimismo, se les otorgará un carnet identificatorio, que tendrá una foto con nombre y apellido, y el cual deberán exhibir mientras ofrezcan su servicio.

Los cuidacoches deberán tener domicilio en General Pueyrredon y contarán con una zona fija de trabajo, no pudiendo mudarse a otros lugares. El aporte económico que reciban quedará sujeto a la voluntad del ciudadano y será siempre al momento de retirar el auto.

Además, deberían participar de capacitaciones sobre información turística para brindarle a turistas y locales y serían instruidos en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP).

La capacidad de diálogo para encontrar puntos de encuentro y/o lograr los respaldos de Acción Marplatense y Creciendo Juntos serán las claves a futuro ya que ninguno de los proyectos podrá transformarse en ordenanza con los votos de los propios espacios que los impulsan.