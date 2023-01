Trabajadoras sexuales denuncian que las infraccionan con actas “ficticias”

Las trabajadoras sexuales infraccionadas por estar en la calle aseguran que las actas en poder de la Justicia de Faltas no coinciden con las copias que tienen ellas. Foto: archivo 0223

Un grupo de trabajadoras sexuales se presentó el lunes ante la Justicia de Faltas para hacer los correspondientes descargos por las actas de contravención que les hizo el municipio y la policía por estar en la vía pública y descubrió que los agentes habían aportado nombres de testigos y patentes de vehículos “inexistentes” durante los operativos.

Así lo denunció la representante del Colectivo de trans migrantes, Preta Naomy, quien aseguró que estas irregularidades son posibles porque “muchas de las compañeras no saben leer y firman igual”. “Son actas ficticias, armadas, que no tienen nada que ver con las copias que les entregan a las trabajadoras, que ni siquiera son legibles. Evidentemente, cuando terminan los operativos las completan con nombres de testigos, patentes y lugares que no estaban al momento de labrarlas”, precisó.

A su vez, dijo que se profundizó la persecución a las trabajadoras sexuales, sobre todo, con el inicio del Operativo Sol. “Ahora nos siguen con camionetas, motos… En ningún caso se trata de trabajo sexual en la vía pública, sólo nos infraccionan por caminar en la calle”, insistió.

Por último, respecto del fallido traslado de la zona roja a un sector cercano al cementerio, Preta Naomy, aseguró que el espacio designado por el municipio “sigue vacío” y que, incluso, ya no va ni la policía. “Le pedimos al intendente que nos reciba, queremos explicarle que es inviable ir a trabajar a ese lugar porque los clientes no van a ir a una zona tan lejana y con policías”, planteó y anticipó que evalúan nuevos reclamos. “Las compañeras salen a reclamar porque necesitan comer no para hacerle la contra al municipio”, aclaró por último.