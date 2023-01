La dolorosa decisión de la familia Bruzzone: cierra el Museo después de 23 años

79 años; 28 años sola, 23 al frente del proyecto Casa Museo Bruzzone. Así a modo de inventario, Magda resume los últimos años de su vida y trata de explicar uno de los motivos por los que tomó la decisión de cerrar la Casa al público.

En diálogo con 0223 Magdalena Konopacki de Bruzzone, “Magda” cuenta que son horas de conmoción por la decisión que tomaron junto con su familia y los integrantes de la Asociación Amigos de Casa Bruzzone aunque tienen la certeza de estar haciendo lo correcto.

“Es una decisión muy dura, pero quizá la Casa Bruzzone continúe de otra manera. Cerramos la figura legal y el acceso al público a la casa”, explica la artista y compañera del recordado Alberto Bruzzone al tiempo que señala que aún no tienen claro cómo continuarán con la tarea de difusión y puesta en valor del artista que eligió el barrio Grosellar de Mar del Plata para instalarse y continuar con su prolífica obra.

De acuerdo a las declaraciones de Magda, en épocas de prepandemia Casa Museo recibió hasta cinco mil asistentes, pero luego del Aislamiento decretado para prevenir el contagio de coronavirus, los niveles de asistencia disminuyeron de forma “estrepitosa” y, pese a los esfuerzos de la familia, la asociación y el pago de un bono contribución de los visitantes “es imposible afrontar los gastos de mantenimiento de la casa y el taller”, dijo.

“Estas no son decisiones que se toman de un momento a otro”, sostuvo Magda al tiempo que consideró que en el país y particularmente en la ciudad de Mar del Plata los museos privados no reciben ayuda para sustentarse pese a la función social que cumplen. “Los museos no son autosustentables y menos en Argentina y en Mar del Plata… después de la pandemia el sustento era mínimo”, aseguró la mujer tras agradecer a los miembros de la Asociación y al público que se acercó durante los 23 años que permaneció abierta la casa el interés por la obra del maestro de la pintura argentina.

“Nunca tuvimos un gran ingreso, pero sí es cierto que durante la primera etapa de la pandemia tuvimos una buena respuesta de Cultura de Nación, Provincia y la Municipalidad. Pero ahora se nos dificulta la asistencia”, confesó.

Consultada sobre el destino de la obra expuesta en la casa y el taller que el Maestro Bruzzone diseñó especialmente para que durante todo el día haya luz natural, Magda explicó que la obra es en parte de la familia, pero tambien hay donaciones hacia la asociación y un gran archivo documental que es material de consulta permanente y no descarta que pueda ser exhibido en otra institución artística mediante acuerdos.

“Hay muchas instituciones donde pueden exhibirse las obras, mar del Plata tiene más espacios de difusión, hay que ver como logramos articularlo. Es todo muy reciente”, dijo al tiempo que señaló la importancia de la difusión de la obra de Bruzzone y los artistas nacionales entre niños y adolescentes.

“Ya camino despacio y no me puedo embarcar en grandes proyectos”, cierra Magda con un dejo de resignación.

En la cuenta oficial de Instagram de la casa, indicaron que por el momento el espacio volverá a ser una casa y dejará de ser Museo y los talleres que allí se dictaban quedan suspendidos hasta nuevo aviso.

El comunicado completo

Casa Museo Bruzzone se toma vacaciones por tiempo indeterminado

Queremos compartir con toda la comunidad una noticia muy importante: Casa Bruzzone se encuentra atravesando una transición significativa ya que hemos decidido disolver la asociación civil que llevaba adelante el Museo.

Luego de 23 años de trabajo a puertas abiertas, el Museo cierra por tiempo indeterminado hasta definir internamente cómo continúan los trabajos de difusión y puesta valor de la obra de Alberto Bruzzone.

Principalmente tenemos palabras de agradecimiento con la comunidad por acompañarnos en cada etapa, y ponemos esta pausa con la convicción y el orgullo por la labor realizada y las ganas de concretar proyectos pendientes.

Les damos respuesta a algunas preguntas que ya nos surgen y nos están haciendo:

¿El museo va a estar abierto?

Por el momento el espacio volverá a ser una casa y dejará de ser Museo.

¿Cuándo abre nuevamente?

Aún no sabemos si seguirá funcionando como Museo.

¿Se puede visitar el museo? ¿Se pueden pueden hacer reservas para hacer visitas guiadas?

Por el momento no.

¿Continúan los talleres?

Probablemente sí. Pero aún no tenemos definido nada.

Estamos trabajando en la organización de las diferentes áreas. Cuando tengamos alguna novedad lo comunicaremos a través de la prensa y en nuestras redes sociales.

Termina un ciclo y estamos muy agradecidas por el acompañamiento y cariño durante estos veintitrés años.

El equipo de Casa Bruzzone, Magdalena Konopacki de Bruzzone y familia.