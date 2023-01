Atropellaron a un motociclista y quedó internado en el hospital

Un choque entre un auto y una moto terminó con un hombre de 29 años trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) tras sufrir politraumatismos y convulsiones.

A partir de un llamado al 911, personal de la comisaría tercera se acercó a Edison y Soler donde un VW Suran que manejaba un hombre de 43 años colisionó a una moto Yamaha FZ. Una ambulancia del Same llegó al lugar y trasladó al conductor de la moto en estado no lúcido, no consciente con convulsiones y politraumatismos hacia el HIGA.

El fiscal de Delitos Culposos Pablo Cistoldi dispuso la formación de una causa por lesiones culposos y la realización de las actuaciones de rigor.