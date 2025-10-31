Compactarán en Balcarce 50 automóviles y 164 motocicletas retenidos

Desde el área de movilidad y control urbano de la municipalidad de Balcarce informar que un total de 50 automóviles y 164 motocicletas retenidos en los últimos meses en el distrito serán sometidos próximamente a un proceso de compactación en el marco del Programa Nacional de Descontaminación y Compactación (PRO.DE.CO).

Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, busca dar una respuesta integral a la problemática social y ambiental que representa la acumulación de vehículos en depósitos municipales y predios judiciales.

El programa apunta a la recuperación del espacio público, la reducción del impacto ambiental y la reutilización solidaria de los materiales resultantes.

El predio en donde están los autos retenidos en Balcarce que serán compactados.

Fondos para el hospital

Conforme a lo dispuesto por la resolución N° 542/2021, la chatarra generada tras el procedimiento será destinada a entidades de bien público, fortaleciendo así el sentido social del programa.

En el caso de Balcarce, el municipio resolvió que los fondos obtenidos serán entregados a la asociación cooperadora del hospital municipal “Felipe Antonio Fossati”, contribuyendo al sostenimiento del servicio de salud local.

Cabe destacar que, una vez cumplidos los plazos legales de custodia, los vehículos secuestrados en distintas causas judiciales son sometidos a un riguroso proceso administrativo y logístico que permite su reducción a chatarra, garantizando trazabilidad y transparencia en cada etapa.

Se estima que la compactación de los rodados se concrete hacia fines de este año o comienzos de 2026, consolidando un nuevo paso en materia de gestión responsable.