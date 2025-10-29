“Un milagro que no le haya pegado a nadie”: se cayó un semáforo en el cruce de dos transitadas avenidas

El Emvial trabaja para reponer lo más rápido posible el semáforo con giro a la izquierda. Foto: 0223.

Producto del viento y de un importante deterioro, esta mañana se desplomó el semáforo de la esquina de las avenidas Independencia y Libertad y según testigos, “fue un milagro” debido a que en el momento en qué ocurrió había mucho tránsito peatonal y vehicular.

Según pudo saber 0223, el hecho ocurrió alrededor de las 7.30, en momentos en que el cruce de las avenidas es intenso y el semáforo, que posee giro a la izquierda, hacia la costa, se derrumbó.

“Un milagro que no le haya pegado a nadie porque pasaban muchos autos y gente a esa hora”, comentó a este medio un comerciante de la zona.

Ante el inconveniente, personal de Tránsito ordena la zona y se espera que en las próximas horas quede nuevamente habilitado. Desde el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial) indicaron que van a estar trabajando durante toda la mañana para cambiar la columna y volver a poner el semáforo en funcionamiento.