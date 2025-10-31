Encuentran a casi 500 kilómetros de distancia una camioneta robada en Mar del Plata

Una camioneta sustraída en Mar del Plata en el mes de febrero fue hallada este viernes a casi 500 kilómetros de distancia en la localidad bonaerense de Bahía Blanca.

Según replicó La Nueva Provincia, el rodado - una Volkswagen Amarok dominio AC640FH - fue hallado en jurisdicción de la comisaría séptima de Bahía Blanca. La chapa patente no coincidía con los los números originales grabados de chasis y motor.

El conductor fue aprehendido.

El conductor, un hombre de 25 años, presentó un título de propiedad apócrifo, por lo que fue aprehendido en el lugar en el marco de una causa por encubrimiento. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.