Anuncian balizamiento y reducción de calzada en ruta 11 durante dos días

La obra para construir una autovía en ruta 11 incluye la construcción de nueve puntos.

Por la obra de construcción de la autovía en ruta 11 entre Mar Chiquita y Villa Gesell habrá un período de tareas de balizamiento y reducción de calzada en un tramo de la carretera. La medida se extenderá durante este miércoles 29 y jueves 30 de octubre en horarios ya definidos.

Según advirtieron desde la empresa Aubasa, concesionaria de la ruta, durante ambas jornadas, en el horario extendido entre las 7 y las 18 horas, se realizarán trabajos viales y de mantenimiento en el tramo del kilómetro 443 y sus zonas cercanas.

Luego de la inauguración de 12 kilómetros en el partido de Villa Gesell, continúan las obras a lo largo de 60 kilómetros entre la localidad de Mar Azul y la zona de la laguna de Mar Chiquita.

En consecuencia, durante las próximas 48 horas, en el período horarios citado, quedará afectado al tránsito normal el sector situado a la altura del puente del arroyo De las Gallinas.

Durante el desarrollo de la intervención habrá asistencia de tránsito y reducción de calzada en la zona mencionada. Por tal motivo, se solicita a los usuarios y usuarias conducir con precaución y atender la señalización y al personal correspondiente.