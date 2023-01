Audios: habló la esposa de Keita Baldé y disparó contra Wanda y Mauro Icardi

Es otra Wandagate. Y seguramente no será el último. La bomba estalló el miércoles cuando el periodista español Jordi Martin contó en "Intrusos" que Wanda Nara viajó a Dubai sola para encontrarse con un excompañero de Mauro Icardi en el Inter de Milán, el senegalés Keita Baldé, con el que vive un romance a espaldas de la esposa del jugador, la italiana Simona Guatieri. El periodista dijo que una fuente muy cercana a Mauro le contó que hay audios y chats muy picantes entre la empresaria y Baldé, de 27 años, que confirman su relación, y que el delantero del Galatasaray se había comunicado unas horas antes con la esposa de Baldé para mandar al frente a su excompañero.

El segundo capítulo se dio anoche, cuando el propio Icardi recogió el guante y subió varias historias a su Instagram que luego borró contando que era verdad que se comunicó con Simona para deschavar lo que estaba haciendo su "amigo" con Wanda, aunque desmintió que tuvieran un romance y lo acusó de querer conquistar a su esposa desde hace tiempo.

“Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato”, escribió en una historias de Instagram. Luego negó haberse enterado de la supuesta infidelidad por las cámaras o los gastos de la tarjeta, como contó el periodista español. “Tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó”, reveló Mauro.

Con el escándalo desatado, la voz que se sumó fue la de la esposa de Baldé, la italiana Simona Guatieri, con quien se casó hace ocho meses y tienen dos hijos. La mujer habló con Jordi Martin desde Italia, con su marido sumado a la conversación en Dubai, donde hace pretemporada con el equipo ruso en el que ahora juega, y luego de atacar a Mauro y a Wanda y acusarlos de inventar todo para salir en la prensa, le mandó un explosivo audio al periodista que fue puesto al aire en "Intrusos" este jueves por la tarde.

"Te confirmo lo que ya te dije al teléfono. Yo no vivo de lo que pongo en Instagram, no vivo de esto, mi marido y yo somos una pareja muy reservada, soy una persona totalmente diferente a ellos. Ayer Mauro me contactó diciéndome que mi marido invitó a su esposa a Dubai, eso es totalmente falso. Él está ahí con su madre y con su padre, está concentrado con el equipo y no puede salir de ahí, yo voy a ir con mis hijos. El lugar es muy grande y él está aislado", dijo Simona, desmintiendo que su esposo y Wanda, que estuvieron varios días en el mismo hotel (la empresaria volvió ayer a Buenos Aires), mantengan un romance a escondidas.

De acuerdo a la información que maneja Jordi Martin, Wanda y Keita consumaron la relación hace tiempo, incluso cuando ella vivía en Italia y el senegalés era compañero de equipo de Mauro hace cuatro años. De hecho, en la charla con el jugador y su esposa, le preguntó a Baldé si conocía la casa de Wanda en Italia y él confirmó que había ido una vez a retirar una cartera de una marca lujosa de manos de la esposa de Icardi.

Jordi cree que esa relación la reeditaron en Dubai, lugar al que Wanda viajó sola, sin contar en sus redes el motivo del sorpresivo viaje, que incluso coincidió con el cumpleaños de su hijo mayor, Valentino López, al que saludó a la distancia al no poder estar en el festejo en Argentina.

Para Mauro, Wanda no le fue infiel, ya que él sigue insistiendo en que no están divorciados y es su esposa, y el culpable de todo es Baldé, que lleva tiempo mandándole mensajes a la empresaria para tratar de tener algo con ella. La esposa de baldé cree que todo es un invento de Wanda al que Mauro se sumó, en busca de prensa. Falta, claro, la palabra de la principal protagonista.