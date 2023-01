Mar del Plata se vuelve a quedar sin taxis y remises: anuncian una nueva movilización y corte en ruta 2

La reunión de urgencia entre taxistas y remiseros y representantes del interbloque oficialista del Concejo Deliberante no llegó a buen puerto y los trabajadores del volante ratificaron la decisión de realizar un paro y movilización este viernes a partir de las 12 y hasta la medianoche. También adelantaron que cortarán el acceso a Mar del Plata en la ruta 2.

Las principales entidades de taxis y remises realizaron una conferencia de prensa en la sede de la Asociación Marplatense de Propietarios de Automóviles Taximetros (Ampat), donde ratificaron nuevas medidas de fuerza al fracasar la reunión que mantuvieron con concejales del interbloque oficialista para intentar destrabar el conflicto.

"A partir de las 12 de mañana vamos a hacer una movilización y concentración con un corte en la ruta 2. Luego evaluaremos las medidas a tomar", anunció Pablo Sánchez, titular de la Sociedad de Conductores de Taxis.

El representante del sector apuntó contra los concejales Agustín Neme, Angélica González y Marianela Romero, los representantes del Legislativo con los que se reunieron esta tarde. "Lamentablemente son concejales de segundo orden que no tienen el poder de decisión. Lo tomamos como otra falta de respeto hacia nosotros. Nos están subestimando", aseguró.

Los taxis dejarán de circular a partir de las 12. Foto: 0223.

En la conferencia de prensa también hubo fuertes críticas hacia el intendente Guillermo Montenegro, el principal apuntado por el funcionamiento de Uber, Cabify y otras aplicaciones de transporte. "El intendente sigue sin aparecer y manda a concejales de segundo orden que no tienen competencia", arremetió.

Los representantes de taxis y remises exigieron a las autoridades legislativas y ejecutivas "medidas urgentes para solucionar el problema de las plataformas digitales".

Tras fracasar las negociaciones, los trabajadores ratificaron un paro del servicio a partir de las 12 de este viernes que incluirá movilizaciones y cortes de tránsito en distintos puntos de la ciuadad, como también en el acceso a Mar del Plata por la ruta 2, tal como lo hicieron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Por pedido de la fiscal Andrea Gómez, esta mañana se había desarrollado un encuentro formal entre el representante legal de los taxistas y remiseros con el secretario de Seguridad del Municipio, Martín Ferlauto, quien solicitó que se respetara la libre circulación en las rutas provinciales y nacionales.

Sin embargo, los manifestantes hicieron caso omiso y volverán a bloquear la principal vía de acceso a Mar del Plata en el inicio del último fin de semana de enero, dificultando el recambio turístico. "Va a estar complicado", avisaron.

"Ellos mismos provocaron esta situación desde el momento que no hacen cumplir esta ordenanza. No vamos a permitir que estos paracaidistas que estan gobernando Mar del Plata nos hagan desaparecer. No somos extorsionadores, pedimos que se cumpla la ley", completaron.

La tensión entre las partes viene en ascenso después de que el intendente Montenegro denunciara penalmente a los trabajadores por los cortes de tránsito que realizaron en distintos sectores de Mar del Plata. Como respuesta, los trabajadores también lo denunciaron en la Justicia por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público.

En el sector aseguran que Montenegro se había comprometido en un acta a cumplir con ocho pedidos del sector entre los que se incluia la prohibición a las aplicaciones digitales de transporte. Sin embargo, acusan, solo respetó un punto del acuerdo: la igualdad en la tarifa de taxis y remises.

El conflicto

Las principales entidades de taxis y remises acusan al Gobierno municipal de permitir el libre funcionamiento y publicidad de aplicaciones como Uber, Cabify, entre otras, a pesar de que su funcionamiento no está habilitado por reglamentación.

Si bien Montenegro se había comprometido a que no desembarquen en Mar del Plata, la concejal oficialista Angélica González impulsa un proyecto en el Concejo Deliberante para permitir su funcionamiento. Desde entonces, la relación entre las partes se quebró y la escalada de tensión viene en ascenso.

Ante la falta de respuestas a los reclamos que sostienen desde hace meses por el funcionamiento y publicidad de las aplicaciones en Mar del Plata, los choferes de las principales entidades llevaron a cabo una medida de fuerza durante 21 horas que paralizó por completo el servicio.

Los conductores realizaron cortes de tránsito en distintos puntos neurálgicos de la ciudad para visibilizar el reclamo en plena temporada, con incidentes de por medio, y hasta llegaron a cortar el acceso a Mar del Plata de la ruta 2.

La medida de fuerza despertó el malestar de miles de usuarios que se vieron afectados y motivó la presentación de una denuncia penal en la Justicia por parte del jefe comunal que terminó de quebrantar el vínculo entre las partes. "No vamos a permitir extorsiones ni aprietes", aseguró Montenegro.

Por su parte, Agustín Neme, presidente del bloque Vamos Juntos que responde políticamente a Montenegro, llamó a acelerar el tratamiento en el Concejo para aprobar el funcionamiento de las aplicaciones en pos de mejorar la movilidad urbana.