Video: dejó atada a su perrita en la calle todo un día y la abandonó

Un hombre sin corazón abandonó a su perrita en la calle. Por suerte el animal fue rescatado por una vecino, que notó que la habían abandonado a su suerte, atada, sin agua ni comida. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad y la imagen del responsable se viralizó en redes sociales. Por ahora no aparece, y el animal espera por una familia que la trate mejor y la cuide.

El repudiable hecho ocurrió en el barrio de Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires, a las cinco de la tarde, y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se puede ver cómo el hombre camina con la perrita, a la que lleva con una correa, como si fuera un paseo habitual. Pero se observa que mira para todos lados, buscando el momento indicado en el que no habrá ningún testigo del horrendo acto que está por hacer.

La perrita fue rescatada por una vecina y espera por una nueva familia.

El hombre gira, retrocede unos pasos y se lleva a la perrita hacia un lugar en el que la deja atada, abandonada, se va por el mismo lugar por el que había llegado.

Según informó el periodista Mauro Zeta, el animal estuvo casi un día entero en el lugar y ahora se encuentra en la casa de una vecina de la zona que la rescató al ver que la perrita había sido abandonada, a la espera de ser adoptada por una familia.

Las repercusiones en las redes no tardaron en llegar. "Este hijo se put… abandonó en la calle a su perra, la dejó atada y se fue, no le deseo el mal a nadie pero a ese ser horrendo sí, muchas cosas malas y que la mirada social no te deje salir a la calle en paz", escribió una usuaria de Twitter indignada por su accionar.