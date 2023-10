El "Bicibandido" repudió el proyecto para prohibir las bicicletas en avenidas: "Es una vergüenza"

Es un personaje que despierta odios y amores. Se llama Christian pero todos los conocen como "Bicibandido", el perfil que adoptó en redes para denunciar los atropellos que sufren a diario los ciclistas en las calles. Y ante la reciente polémica que se instala en Mar del Plata por la intención de la UCR de restringir la circulación de bicicletas en avenidas, su voz no podía faltar: el popular youtuber tildó la iniciativa de "vergonzosa" y aseguró que será negativa para el turismo.

El hombre vive en el Conurbano bonaerense pero tomó conocimiento de la propuesta y sus detalles a través de 0223 y no dudó en expresar su repudio: "Me parece una vergüenza el proyecto de ordenanza porque todos tenemos derecho a circular para llegar a nuestros destinos por donde nos parezca más seguro, por donde nos quede más cómodo, o más corto y más rápido. No solamente por tener auto tenés derecho a circular por una avenida".

El "Bicibandido" sostuvo que el espíritu del proyecto que redactó el radical Gustavo Pujato es "equivocado" y hasta consideró que tendrá un impacto negativo para el turismo en caso de recibir la aprobación del Concejo Deliberante. "Mar del Plata es una ciudad turística, y no hay nada más lindo para un turista que recorrer una ciudad así en bicicleta", reconoció, y aclaró: "Las veces que vi a Mar del Plata tampoco vi un aluvión de ciclismo como pasa en Buenos Aires".

Para Christian, la solución para reducir los problemas constantes de siniestralidad y congestión de tránsito pasa por "crear la infraestructura adecuada que incentive el uso de la bicicleta". "Se pueden hacer ciclovías y un montón de otras cuestiones", aportó, como sugerencia.



"Incentivar el uso del auto tampoco es bueno. Crear más estacionamientos, hacer más carriles, son cosas que facilitan la vida al automovilista e incentivan su uso. Si la gente prefiere viajar así porque le queda más cómodo, entonces todos salen con el auto y todos terminan perjudicados", analizó, y reiteró: "Yo no digo que hay que prohibir los autos pero tampoco me parece que haya que limitar el uso de la bicicleta".

Por seguridad

Además, al compartir su propia experiencia personal como ciclista, el "Bicibandido" explicó que muchas veces opta por circular en avenidas, principalmente en horarios nocturnos, debido a razones de seguridad.

El "Bicibandido" pidió construir ciclovías en avenidas. Foto: archivo 0223.

"Las avenidas suelen estar más iluminadas que las calles. Y si quieren que los ciclistas paren en un semáforo en rojo a pesar de que no venga nadie, entonces tienen que garantizar el tema de la seguridad. A mí me da más seguridad parar en un semáforo en rojo en avenida de noche que en una calle", comparó.

Qué dice el proyecto

En el proyecto que impulsa el oficialismo en el Concejo se propone prohibir el tránsito de bicicletas y los denominados vehículos de movilidad personal (VMP) en avenidas de General Pueyrredon. Pero esta prohibición no se daría de un día para otro.

Gustavo Pujato, el autor del proyecto que enfureció al "Bicibandido". Foto: archivo 0223.

En la propuesta se aclara que se trata de una “restricción paulatina de circulación por avenidas de vehículos de movilidad personal y bicicletas”, donde se aplicará en diversas etapas “en consonancia con la implementación de ´zonas calmas´, calles calmas y/o ciclovías destinadas a garantizar las condiciones de seguridad para la circulación de usuarios de VMP y bicicletas”.

“Si tomamos en cuenta información recabada por la Subsecretaría de Movilidad Urbana, se desaconseja la circulación de VMP como de bicicletas en avenidas, sobre todo en aquellas en donde circula el Transporte Público de Pasajeros”, justificó el concejal Pujato, el autor de la iniciativa legislativa, al esgrimir sus argumentos.

Cómo nació "Bicibandido"

La popularidad del youtuber estalló a principios de año, cuando se viralizaron una serie de videos que había publicado en sus redes para denunciar los atropellos que sufren los ciclistas. "Yo confieso que antes era 'antibici' y decía que los ciclistas no respetaban nada. Pero un día me volví a subir a la bici para hacer un trámite cerca de casa, en el Correo, y me encontré con un colectivero que puso en riesgo mi vida y a partir de ahí empecé a grabar siempre", recordó.

Hoy, el "Bicibandido" acumula más de 28 mil seguidores en Instagram, unos 7 mil en X (Twitter) y sostiene 307 mil suscriptores en su canal de YouTube. En un comienzo, sus videos causaron rechazo y polémica por los particulares modos de su protesta: en un intento por hacer "Justicia por mano propia", se lo podía ver chocando autos que estaban en infracción al invadir ciclovías. Ante el revuelo de las imágenes, Christian pidió disculpas pero su personaje público quedó instalado.

"Diga lo que diga o muestre lo que muestra sé que nunca voy a convencer a la gente. La realidad es que las personas se tienen que subir a la bicicleta, probar y darse cuenta de todas las cosas que pasan en la calle, como me pasó a mí y a otro montón de gente que también me comenta los videos y me dice que me odiaba y que ahora que se compró una bici me da la razón", dijo.