La nueva Ley de Alquileres no para de sumar críticas: "Es una aspirina para una enfermedad terminal"

Martilleros advierten que la reforma a la Ley de Alquileres no modifica la escasa oferta. Foto: 0223.

Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata pusieron paños fríos a la reforma de la Ley de Alquileres que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación en la madrugada del miércoles y señalaron que no trae soluciones a la crisis habitacional ni a la escasa oferta que hay en el mercado.

Los cambios principales al proyecto impulsado por los senadores del oficialismo proponen modificaciones sustanciales en puntos claves. Por ejemplo, la duración de los contratos, se mantendrá a tres años y el valor se actualizará cada seis meses.

Oscar Cherú, secretario de la entidad, aseguró en diálogo con 0223 que, a grandes rasgos, la nueva ley lo único que modifica es la fórmula de actualización, que pasará del Índice de Contratos de Locación (ICL) al Índice Casa Propia (ICP), y su periodicidad. "Hoy no creemos que solucione el gran problema de la oferta de propiedades. Más aún en Mar del Plata, donde se va a seguir agudizando por la cercanía de la temporada de verano", consideró.

El profesional confió que más allá de las "buenas intenciones" de los distintos legisladores, la nueva Ley sancionada "no soluciona el problema de fondo" y cuestionó que Diputados haya dado lugar a las modificaciones empleadas por el Senado que no contemplaron los requisitos del sector inmobiliario. "La propuesta era una duración de 24 meses y actualización con ICL. No tenemos buenas expectativas. Es una aspirina para un enfermo con una enfermedad terminal", graficó.

Con la nueva ley de alquileres, la duración de los contratos se mantendrá a tres años y el valor se actualizará cada seis meses. Foto: 0223.

Cherú explicó que con la normativa vigente, en medio del actual proceso inflacionario, el propietario al momento de actualizar el valor no absorbe el incremento del precio que durante 12 meses estuvo congelado, cuando los servicios sufren ajustes mensuales y los inquilinos perciben recomposiciones en sus haberes. Este combo fue lo que fomentó que muchos dueños retiren las viviendas del mercado inmobiliario.

A pesar de los cambios empleados, el secretario del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata enfatizó que a reforma "no soluciona el problema de fondo" y advirtió que la oferta seguirá siendo escasa.

Aunque los contratos firmados bajo la actual normativa seguirán vigentes hasta su conclusión, Cherú reparó en que su promulgación demorará alrededor de 40 días y que, en ese lapso, va a haber una mayor retracción en la oferta. Una vez que los cambios votados en Diputados se implementen, comenzará a regir el nuevo esquema de alquileres.

Según el artículo 7 del Código Civil y Comercial, “las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución”. De esta manera, se debe respetar el formato y los aumentos que fueron firmados en su momento.

Los contratos de alquiler pasarán a actualizarse según el Índice Casa Propia (ICP). Foto: 0223.

La retracción de la oferta y el aumento de la demanda hizo elevar drásticamente los precios y hoy, en Mar del Plata, se requiere destinar entre $80 mil y $90 mil para un departamento de un ambiente; entre $130 mil y $150 mil para un departamento dos ambientes y por encima de los $150 mil para el caso de casas de dos ambientes. En todos los casos, los valores de referencia aplican para viviendas "estándar" ubicadas en la zona centro.

Cómo calcular el aumento semestral con la nueva fórmula

Para calcular el aumento del alquiler, se requerirá tomar los valores del coeficiente Casa Propia de los últimos seis meses, multiplicarlos entre sí y luego multiplicar el resultado por el monto de la cuota de alquiler actual (estos los publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional).

Como ejemplo, si se considera el caso de una persona que ha estado pagando un alquiler de $70.000 desde mayo de 2023 y necesita saber cuánto deberá abonar a partir de noviembre de 2023. Su aumento se estimaría en alrededor de $97.000 aplicando la fórmula Casa Propia. En contraste, si se utiliza el Índice de Contratos de Locación (ICL), que es interanual, y se toma la mitad del 115% que se registró en octubre, el aumento sería del 57,5%; en este caso, el contrato de $70,000 se incrementaría a aproximadamente $110.000 mensuales hasta el próximo ajuste que sería en mayo próximo.