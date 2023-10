Inglaterra venció con lo justo a Fiji y se metió en semifinales del Mundial de Rugby

Inglaterra venció hoy con lo justo a Fiji por 30 a 24 y se metió en semifinales del Mundial de Rugby, en un encuentro que se disputó en el estadio Vélodrome de Marsella y que abrió la jornada dominical del certamen.

Inglaterra, que finalizó primero en el Grupo D, logró un trabajado triunfo que casi se le escapa sobre el cierre del encuentro y accedió a la instancia en la que se medirán los cuatro mejores seleccionados de la cita mundialista.

El conjunto inglés comenzó con el pie derecho de la mano de su apertura Owen Farrell y sacó una importante ventaja con dos tries de Manu Tuilagi y Joe Marchant. Minutos después, Fiji reaccionó y descontó con un try de Viliame Mata, que con la conversión de Frank Lomani llevó el marcador a 21 a 10.

Ya en la segunda parte, Fiji logró igualar el resultado 24 a 24 para el desconcierto de Inglaterra con tries de Peni Ravai y Vilimoni Botitu. Sin embargo, el conjunto inglés tomó nuevamente la delantera gracias a Owen Farrell y sentenció el partido, por lo que ahora deberá esperar por el vencedor del duelo entre Francia y Sudáfrica para conocer a su rival de las semifinales del Mundial de Rugby.

Síntesis del partido:

Inglaterra (30): 1. Ellis Genge, 2- Jamie George, 3- Dan Cole, 4- Maro Itoje, 5- Ollie Chessum, 6- Courtney Lawes, 7- Tom Curry, 8- Ben Earl, 9- Alex Mitchell, 10- Owen Farrell, 11- Elliot Daly, 12- Manu Tuilagi, 13- Joe Marchant, 14- Jonny May, 15- Marcus Smith.

Cambios: PT: 22´ Ollie Lawrence por Marcus Smith (T). ST: 20´ Kyle Sinckler por Dan Cole y Danny Care por Alex Mitchell, 21´ Joe Marler por Ellis Genge, 25´ Ollie Lawrence por Jonny May, 30´ George Martin por Ollie Chessum, 34´ Billy Vunipola por Tom Curry.

Fiji (24): 1. Eroni Mawi, 2. Tevita Ikanivere, 3. Luke Tagi, 4. Isoa Nasilasila, 5. Albert Tuisue, 6. Lekima Tagitagivalu, 7. Levani Botia, 8. Viliame Mata, 9. Frank Lomani, 10. Vilimoni Botitu, 11. Semi Radradra, 12. Josua Tuisova, 13. Waisea Nayacalevu (C), 14. Vinaya Habosi, 15. Ilaisa Droasese.

Cambios: PT: 23´ Mesake Doge por Luke Tagi. ST: 6´ Sireli Maqala por Vinaya Habosi, 9´ Peni Ravai por Eroni Mawi y Samuel Matavesi por Tevita Ikanivere, 16´ Meli Derenalagi por Lekima Tagitagivalu y Simiones Kuruvoli por Frank Lomani, 32´ Iosefo Masi por Josua Tuisova, 36´ Vilive Maramira por Albert Tuisue.

Puntos en el primer tiempo: 10´ Penal de Owen Farrell (I), 14´ Try de Manu Tuilagi (I), 19´ Penal de Frank Lomani (F), 22´ Try Joe Marchant convertido por Owen Farrell (I), 27´ Try de Try Viliame Mata convertido por Frank Lomani (F), 33 y 38´ Penales de Owen Farrell (I).

Puntos en el segundo tiempo: 14´ Penal de Owen Farrell (I), 24´ Try de Peni Ravai convertido por Simione Kuruvoli (F), 28´ Try de Vilimoni Botitu convertido por Simione Kuruvoli (F), 31´ Drop de Owen Farrell (I), 37´ Penal de Owen Farrell (I).

Amonestados: PT: 22´ Vinaya Habosi (F).

Árbitro: Mathieu Raynal.

Estadio: Stade de Marseille.