Familiares de Iara Nardelli piden avances en la investigación: “Llevamos 110 días sin novedades”

Pasaron 110 días del hallazgo de parte de los restos de Iara Nardelli en un descampado del Barrio Virgen de Luján. Si bien en un principio desde la Fiscalía 5, a cargo de Romina Díaz trascendió que la adolescente se había suicidado y su cuerpo había sido desmembrado por una jauría, los resultados de las pericias realizadas sobre los restos de la menor concluyeron en desestimar esta hipótesis. Ahora, Mariela Quintanilla, madre de Iara pide información respecto a la investigación.

“La Fiscal no se comunica conmigo, no tengo diálogo, llevo 110 días sin novedades”, aseguró en diálogo con 0223 Quintanilla, al tiempo que aseguró que desde que se confirmó la identidad de los restos “han aportado pruebas e información pero no tenemos novedades de como marcha la causa”, detalló la mujer.

En este sentido, Quintanilla sostuvo que de acuerdo al accionar de la Fiscalía tras el reclamo evaluarán los pasos a seguir junto a su abogado, Maximiliano Orsini. “No me dan información, no se investiga, no avanza la causa. No se qué pensar”, indicó la madre de Iara Nardelli al tiempo que resaltó que las pericias realizadas sobre los restos hallados en el descampado indicaron que “Iara no se suicidó y no hubo desmembramiento por el accionar de los perros”, dijo.

Marta Montero, madre de Lucía Pérez acompañó a Quintanilla en el reclamo y aseguró que desde la Fiscalía “hay un desprecio muy grade hacia la familia de la víctima. Nosotros estuvimos en su lugar. Uno camina el barrio y te dicen “El asesino está acá”. No se hizo nada, no llamaron a declarar a nadie en todo estos días”, dijo.

“Tenemos que estar acá como si esto fuese gratuito para nosotros. Tenemos que implorar que se investigue”, cerró Montero.

Iara Nardelli tenía 16 años cuando desapareció el 30 de junio de Aldeas Infantiles, institución en la que estaba la menor, aunque - según la familia de Nardelli- la casa de abrigo recién denunció la misma tres días más tarde y la activación del protocolo de búsqueda demoró hasta el 7 de julio. Apenas setenta y dos horas después, vecinos del barrio Virgen de Luján dieron aviso al 911 por el hallazgo de restos humanos en el descampado y de algunas pertenencias de la menor.