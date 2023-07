Muerte de Iara Nardelli: "Ahora sólo tengo tres huesitos y un sinfín de preguntas"

A pocas horas de que se confirmara que los restos óseos hallados diez días atrás en un descampado del barrio Virgen de Luján corresponden a Iara Nardelli, una adolescente que llevaba 20 días desaparecida; su mamá, Mariela Quintanilla, reclamó que ahora la justicia investigue qué llevó a su hija a ese trágico final.

"Lo único que quiero decir es que, a raíz de un intento de suicidio, la jueza (de Familia) decide sacarme a mi hija, la internó en una institución porque consideró que ahí iba a estar cuidado y hoy yo tengo solo tres huesitos y un sinfín de preguntas. No me voy a conformar con que me digan que fue un suicidio, voy a luchar por saber la verdad", dijo la mujer en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por Marta Montero, mamá de Lucía Pérez.

La identidad de los restos óseos fue confirmada por del laboratorio de estudios forenses de Junín, que este jueves envió los resultados a la Unidad Funcional de Instrucción N°1, a cargo de la fiscal Florencia Salas, quien poco después le trasladó las novedades a la mamá de la adolescente que había sido vista por última vez el 30 de junio. A partir de esta confirmación, quedó sin efecto la averiguación de paradero, mientras que la causas del hallazgo de restos óseos pasó a ser de averiguación de causales de muerte.

Montero, por su parte, apuntó contra la justicia por la forma en la que se llevó a cabo la búsqueda de la adolescente, cuya desaparición fue advertida varias horas más tarde en Aldeas Infantiles, en donde vivía la chica. "¿Quién la buscó? Desapareció el 30 pero la empezaron a buscar el 7 de julio, cuándo su mamá fue a hacer una denuncia en la fiscalía. ¿Se la sacaron a su mamá para esto? Es un disparate, no tiene lógica”, disparó.

En la misma línea se expresó Claudia Denis, allegada a la mamá de Iara. "Tenemos muchas dudas. Desde un comienzo la fiscal dijo que había sido un suicidio y que se la comieron los perros. Si eso hubiera pasado debería haber rastros de sangre, tejidos... Da la sensación de que es una tomadura de pelo", sostuvo. También cuestionó que Aldeas Infantiles no haya tomado medidas ante la desaparición de la adolescente e, incluso, advirtió que tampoco estaban al tanto de que la chica se había ausentado del colegio.

Por su parte, Maximiliano Orsini, abogado de la mamá de Iara Nardelli, anticipó que tras la confirmación de que los restos óseos encontrados en un descampado de Virgen de Luján pertenecen a la adolescente desaparecida desde el 30 de junio y por la posible data de muerte, la investigación ya no estará más en manos de la fiscal Florencia Salas y pasará a la órbita de los fiscales Leandro Arévalo o Romina Díaz.

El ahora representante del particular damnificado cuestionó el desarrollo de la búsqueda de la menor. “Tenemos un cráneo, una mandíbula y una tibia. Falta el pantalón, las zapatillas y el teléfono celular, que no fueron encontrados en los rastrillajes a pie que se hicieron en el predio de nueve hectáreas”, afirmó Orsini, para quien “no cierra” la hipótesis de que la chica pudiera haberse suicidado. “No me cierra por la escena del hallazgo y por el faltantes de determinados elementos”, evaluó, sentenció: “Más allá de que se haya confirmado la muerte, queremos saber de qué murió Iara”.