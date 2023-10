Lunghi: “Tandil está bien, pero todo dependerá de lo que pase el 23 de octubre”

El intendente radical de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Lunghi, brindó una entrevista en la previa de las elecciones generales del próximo domingo y analizó la implicancia que tendrán los resultados a nivel nacional en el partido de Tandil.

El mandatario pasó por los estudios del canal ECO TV donde resaltó que en el distrito serrano “no ha habido agresión entre los candidatos locales” y reparó que “todo está enfrascado en lo que es el ámbito nacional”.

“La gente en Tandil te plantea cosas simples, por ejemplo, cuándo va a tener asfalto en una calle, y te acepta a los políticos locales, aunque eso no quiere decir que te vote. De lo que tiene miedo la gente y dudas es en la parte económica inflacionaria, sobre qué puede pasar después del 23, si puede ocurrir una corrida cambiaria o un dólar desatado”, argumentó el legendario dirigente serrano.

En esa línea Lunghi aseguró que en Tandil las cosas “están bien”. “Hay turismo, producción, industria del software, por donde camines hay edificios en construcción y demanda de obreros, la desocupación es del 3,9% y ese es un dato del gobierno provincial”, resaltó el cinco veces intendente del distrito.

Consultado por el futuro que le deparará a Tandil teniendo en cuenta la resolución de las elecciones en el país y en la provincia, Lunghi reconoció que la comuna “no está en una isla” y de inmediato resaltó sus gestiones: “Todos los que vienen nos dicen que necesitamos 100 ciudades como la nuestra para poner a la Argentina de pie”.

Por último Lunghi analizó las diferencias de ser un funcionario del poder Ejecutivo con ser integrante de un poder Legislativo, en indirecta referencia a su rival por la intendencia, el diputado Rogelio Iparraguirre: “No es fácil estar en un poder Ejecutivo con un 130% de inflación, nosotros logramos tener un equilibrio fiscal y pagar los sueldos cada día 30. En el Legislativo te pueden hacer un proyecto espectacular, pero cómo hacés para cuidar la plata de aquí a diciembre. No hay previsibilidad, no hay estabilidad bajo ningún punto de vista y entonces estás todos los días viendo qué hacer. Es muy fácil ser del poder legislativo. Es fácil legislar, no es fácil ejecutar”.