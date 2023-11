La mesa "Massa Presidente" profundiza la campaña en Mar del Plata

De cara al balotaje del 19 de noviembre, se profundizan las acciones de campaña en Mar del Plata que lleva adelante la mesa "Massa Presidente", que incluye una fuerte presencia en el territorio, reuniones con dirigentes y militantes de distintos sectores y la instalación de 100 mesas en los barrios de General Pueyrredon.

"Nuestra campaña no empezó ahora, sino que arrancó en agosto tras las elecciones PASO. Ante Sergio Massa y con la presencia de Daniel Scioli nos comprometimos a sumar votos más para las generales. Con gran esfuerzo militante pudimos superar ampliamente ese objetivo", dijo Rodolfo "Manino" Iriart, referente del espacio.

"Desde la Mesa Massa Presidente vamos profundizar la campaña en los días que nos quedan. Hay mucho en juego porque no podemos permitir que a 40 años de haber recuperado la Democracia nuestro país de un salto al vacío. Lo que propone Milei es peligroso para nuestra República", señaló Iriart.

La militancia se mantiene activa de cara al balotaje.

Como parte de los pasos que se dan a diario para intensificar la campaña, en la tarde del martes hubo una reunión de referentes de la Mesa y luego un encuentro ampliado en el local partidario de Juan Manuel Cheppi, ubicado en Independencia y Maipú, de donde salieron 56 autos de militantes con material de difusión (afiches y panfletos) con la propuesta de Massa Presidente que se repartirá por los barrios.

Al mismo tiempo los referentes reiteraron la convocatoria "amplia" para que "se sumen dirigentes, militantes de distintos sectores políticos y sociales, así como electores que en las PASO y en las generales hayan elegido otras opciones porque, según aseguran, "se viene una Argentina de unidad nacional".

Por su parte, el ex presidente del PJ de General Pueyrredon, Juan Manuel Rapacioli, indicó: "No es tiempo de tibiezas ni d raras especulaciones. Ni se puede estar ambiguamente, por conveniencias personales, especulando cuando está en juego el destino mismo de la Patria. Tampoco queremos centrar nuestras energías en internismos a pesar de tener al detalle lo no logrado por mera especulación personalista. Ya llegará ese tiempo. Hoy es el tiempo de Massa y más específicamente decimos fuerte y claro desde el Peronismo Marplatense: Massa Presidente".