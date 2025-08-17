Feliz domingo para Peñarol: los hinchas recibieron la noticia más esperada

No había noticia que esperaba más el hincha de Peñarol que esta. Porque de entrada había mucha ilusión, después un poco se enfrió el tema, mañana comienza la pretemporada y no había novedades, por eso este domingo llegó la confirmación más deseada: habrá Al Thornton por una temporada más con la camiseta "milrayitas".

Es uno de los mejores jugadores (sino el mejor) de la Liga Nacional. Podía retirarse, pero su descanso en Estados Unidos lo hizo repensar y decidió seguir brindando toda su categoría un año más en Mar del Plata. Firmó un nuevo contrato y se quedará hasta el final de la próxima temporada.

Su pasado en la NBA se ve en el desarrollo del juego, con una enorme categoría. La gente lo ama, el ama al club y a la ciudad, y tendrá una quinta temporada en Peñarol. En la anterior, fue el goleador de la competencia, dejando en claro su vigencia.

La mala noticia, por su parte, tiene que ver con Gastón Córdoba, que sufre una complicación médica en su ojo izquierdo que le demandará un tiempo más extenso de recuperación y, por lo tanto, no se sumará al plantel. El "milrayitas" destaca la ética profesional, los valores personales y la actitud del jugador desde su llegada a Mar del Plata.

