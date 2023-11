La imitación de Fátima Flórez a Cristina Kirchner tras el triunfo de Milei

La actriz Fátima Flórez, pareja actual del presidente electo, Javier Milei, habló de cómo transita este momento de su vida en un móvil con el programa Socios del espectáculo (El Trece), y se animó a realizar una de sus imitaciones más logradas, la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Estoy feliz, movilizada, imaginate que fue un día largo el de ayer y con muchas emociones. Un día histórico, realmente, es un día histórico. No sé cómo explicártelo. Fui a votar con el corazón y realmente esta sorpresa, este triunfo tan grande, con un porcentaje tan alto es muy fuerte”, expresó.

Sobre la temporada de verano que está a poco de un mes de comenzar, Fátima detalló que “se pueden combinar las dos cosas de una manera súper perfecta”. En esa línea, dijo: “Estoy preparando la temporada de verano, para estar en Mar del Plata y hacer como hago siempre los dos meses de temporada a full, con un megashow espectacular que va a estar increíble y al mismo tiempo acompañarlo a Javier en este rol tan importante, para el cual la gente lo eligió prácticamente de manera unánime. Se pueden compatibilizar muy bien las dos tareas”.

Acerca del presente que vive, inesperado, ya que hace pocos meses que comenzó a salir con Milei, expresó: “La vida me sorprendió, la vida me atravesó, me atravesó el corazón. El amor te atraviesa y no tiene explicación y no se planifica, y llega a tu vida y es hermoso. Hace meses que estoy viviendo mil sensaciones lindas, experiencias, aprendizajes, y siempre manteniendo los pies sobre la tierra, mi esencia, y admirando siempre a Javier, un hombre brillante que agradezco siempre a la vida y a Dios por haberlo cruzado en mi camino”.

En tanto, para el cierre de la charla, a pedido de los conductores del programa Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Flórez hizo una de sus más logradas imitaciones, la de Cristina Kirchner: “Buenos días a todos y a todas, desde Italia, buongiorno Socios. Quiero saludar y felicitar al actual presidente de los argentinos, Javier Gerardo Milei y a la señora Fátima Flórez por ser la primera dama, gracias a todos y a todas”, exclamó con el tono de la vicepresidenta.