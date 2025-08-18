Un avión, un mate y un encuentro sexual en un hotel: los detalles de la infidelidad de Demichelis con una azafata

La reciente separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson, confirmada por la propia modelo tras 17 años de relación y tres hijos en común, sigue sumando capítulos. Mientras la pareja atraviesa el proceso de divorcio, salió a la luz el testimonio de Tania, una azafata que asegura haber tenido contacto cercano con el exdirector técnico de River Plate durante vuelos del plantel.

En las últimas horas la mujer relató cómo conoció a Demichelis en 2023: "Me activan una guardia para hacer un vuelo y me avisan que íbamos a llevar a River. Estábamos haciendo el embarque, entró Martín y me llamó la atención. Le pregunté a un compañero quién era”.

La joven contó que fueron tres viajes en total y que en esos trayectos se dio un vínculo más personal: “En el primero me pidió un té. En el tercero ya nos conocíamos, los llevábamos de Chile a Mendoza. Ahí interactuamos un poco más, hicimos el servicio. Me volvió a pedir un té. Yo estaba tomando mate y él me pidió uno. Así que nos pusimos a tomar mates”.

Según Tania, en medio de la charla, Demichelis incluso le preguntó a la tripulación si se quedarían en Mendoza junto al equipo: “El vuelo siguió, seguimos tomando mates y charlando”.

Este nuevo testimonio suma más tensión a la separación de Demichelis y Anderson, que ella misma definió días atrás como un proceso “doloroso” en el que ambos intentan “salir adelante” de manera respetuosa.