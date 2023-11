Exdirector electoral cuestionó a Milei por agitar idea de fraude: “Es un error muy grave”

Milei sembró dudas sobre la transparencia del escrutinio y no paran las críticas.

El abogado Alejandro Tullio, exdirector Nacional Electoral, consideró este jueves que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "cometió un error muy grave" al sembrar dudas sobre el resultado de las elecciones generales del 22 de noviembre y aclaró que el recuento de votos está a cargo de la Justicia y no del Gobierno.

"Está equivocado el candidato, tiene mala información", sostuvo Tullio al ser consultado sobre los dichos del postulante de La Libertad Avanza (LLA) en una reciente entrevista con el periodista peruano Jaime Bayly.

En ese sentido, añadió que "una persona que durante toda su campaña y su precampaña ha sido tan exigente con los periodistas y con sus interlocutores respecto de la exactitud de los términos, cometió un error muy grave" al agitar la idea de un posible fraude. "No puede haber fraude en la Argentina", sintetizó el ex director nacional electoral. En declaraciones a radio LT9 de Santa Fe, Tulio remarcó que el partido libertario no radicó ninguna denuncia sobre el proceso de escrutinio y aclaró que "quien organiza y hace el recuento es la Justicia Federal en las delegaciones provinciales".

Además, tildó de "fantasía" la idea que una agrupación política haya intervenido en el escrutinio, como se deslizó en la entrevista con el periodista de ultra derecha, y explicó que "desde 1912 el recuento lo hace la Justicia Federal, y hoy la relación entre la Justicia Federal y el Gobierno no pasa por su mejor momento".

Alejandro Tullio aclaró cómo es el proceso de recuento en Argentina.

"Cada una de las Juntas Electorales Nacionales, que son las que participan en el escrutinio, están compuestas por jueces federales, jueces provinciales y en algunos casos fiscales federales, que dan hacer una pluralidad de ideas y opiniones pero todos tienen mucha antigüedad y forman parte del Poder Judicial", añadió Tullio. Para el especialista en derecho electoral, "estos errores llaman la atención en alguien que ha sido tan estricto con sus interlocutores, denotan una mala información".

En una reciente entrevista con el periodista peruano Jaime Bayly, Milei sostuvo que en el escrutinio de las elecciones de octubre "hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado". Consultado sobre si las elecciones fueron "limpias", el libertario contestó: "No, está muy influenciado por el poder político, quien cuenta los votos es el que lo controla todo".