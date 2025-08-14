Montenegro dará un discurso en el acto donde Milei lanza la campaña: confirman a Espert como primer candidato en Diputados

A dos días del cierre de listas para las elecciones nacionales del 26 de octubre, La Libertad Avanza reconfirmó que José Luis Espert será su primer candidato a diputado nacional, mientras que se conoció que el intendente y candidato Guillermo Montenegro tendrá un lugar protagónico en el acto de lanzamiento de la campaña libertaria, este jueves en La Plata.

La oficialización de la posibilidad de Espert como candidato, que se venía barajando desde hace tiempo e incluso con declaraciones del presidente Javier Milei, la realizó el armador libertario Sebastián Pareja a Radio Mitre, en declaraciones donde dio detalles del acto de lanzamiento de la campaña bonaerense que este jueves se realizará en La Plata.

“José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”, ratificó. Si bien no dio nombres de otros integrantes, dejó trascender que seguramente la lista la integren, por el Pro, Diego Santilli y Alejandro Finnochiaro. En tanto, dejó entrever que él mismo podría ser uno de los candidatos, donde se habla que ocuparía el quinto puesto. “Eso depende de la voluntad de Karina Milei y del equipo en general”, deslizó.

“Hoy lanzamos oficialmente la campaña y lo hacemos en el Club Atenas. Cuando conformamos las listas entendimos que teníamos que presentar a los bonaerenses un equipo de trabajo, hoy vamos a mostrar a ese equipo que está representado en las ocho cabezas de las secciones electorales”, sostuvo Pareja, confirmando la presencia del intendente Guillermo Montenegro.

Además, está previsto que tanto él como el resto de los primeros candidatos brinde un discurso. “Estarán los ocho candidatos presentes y darán un discurso representativo de las áreas donde se especializan, demostrando que lo que tratamos de llevar es un equipo y cerrará el acto el presidente de la Nación”, añadió sobre el evento pautado a las 18.30 y donde todo indicaría que Montenegro se encargaría de lo vinculado a seguridad.