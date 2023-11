Rescatista adeuda más de $700 mil y pide ayuda para no dejar animales a la deriva: "Estoy en rojo"

Una mujer que se dedica hace años a rescatar perros y gatos de las calles de Mar del Plata encontró este mes su punto "límite" al acumular un deuda superior a los 700 mil pesos y ahora pide la ayuda de la comunidad para solventar los gastos y evitar que un importante número de animales quede a la deriva.

Laura, quien hace unos años creó en las redes "Patitas MDP" para darle refugio a mascotas abandonadas, reconoció que hoy tiene "números en rojo" que le imposibilitan seguir con su noble misión de rescate. "Ahora tengo que cubrir 700 mil pesos y mi sueldo no llega a eso. Necesito ayuda", sostuvo, en diálogo con 0223.

"Sostenemos muchos perritos que se fueron en adopción con muchas cuestiones para que no los devuelvan y no pagar guarderías y ver que no se separen de su familia, entonces pagamos adiestramientos, colonias, millones de cosas", ilustró, a modo de ejemplo, y agregó: "También ayudamos a personas que no nos han adoptado animales pero que nos dicen que no tienen para darles de comer".

La mujer contó que hoy tiene a su cargo entre 50 y 60 perros, muchos de los cuales se encuentran en guardería. "Todo eso tiene un costo. De guardaría, nada más, acarreo una deuda de 300 mil pesos. Es imposible para mí pagar eso y cumplir al mismo tiempo con otras responsabilidades", explicó.

Así, la deuda se completa con 200 mil pesos que le debe a tres veterinarias y 190 mil pesos correspondientes a un PetShop. "Sé que soy la culpable y la esclava de mis decisiones apresuradas, pero por más que he intentado me cuesta ver angelitos en riesgo y no acudir a ayudarlos. Hoy necesito ayuda: si no me ayudan a mí, entonces no puedo seguir ayudando a nadie más", lamentó.

Frente a esta situación, la representante de "Patitas MDP" busca reunir a un "grupo de madrinas" a través de WhatsApp para recibir un aporte económico que permita saldar la deuda y sostener la labor de rescate a lo largo del tiempo. "Necesito encontrarle la vuelta a esto o de lo contrario es largar todo y los animales que tengo en guarderías o en tránsito van a quedar a la deriva", advirtió, y aseguró: "Hasta que no logre eso, no puedo seguir levantando más".

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @PatitasMDP o hacer su donación, en forma directa, por transferencia a la cuenta de Mercado Pago (alias Patitas.mdp) o de Cuenta dni (alias Gallo.techo.meta).