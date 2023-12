Tragedia en Bahía Blanca: Al menos 13 muertos tras el paso de un temporal

Durante la noche de este sábado se confirmó desde el Servicio de Emergencias de Bahía Blanca que al menos 13 personas perdieron la vida, mientras que se registraron decenas de heridos tras la voladura de techos y un derrumbe en el Club Bahiense del Norte en medio de un evento.

Ante la extrema situación generada por las condiciones climáticas, rápidamente se implementó un operativo de rescate con bomberos, personal de Defensa Civil y de emergencias médicas, como así también de policía y tránsito.

Los primeros heridos fueron trasladados al Hospital Municipal, mientras al cierre de la jornada se venía trabajando intensamente para rescatar a quienes habían quedado debajo de los escombros.

Ante la catástrofe se debieron activar centros de evacuación en el Club Estrella, Club Olimpo y Dow Center.

Desde el Municipio informaron que trabajan intensamente con todos los recursos con los que cuentan, al tiempo que le solicitaron a la población no acercarse al lugar y permanecer en sus hogares.

Las autoridades catalogaron lo ocurrido como una "catástrofe". Detallaron en un comunicado en sus redes sociales que "pasadas las 20.30 la situación originada por el temporal registró múltiples heridos por voladuras de techo, algunas de extrema gravedad". Posteriormente, se fueron confirmando los decesos.

Por su parte, desde La Nueva Provincia informaron que un fuerte temporal de viento y lluvia se desató en la ciudad de Bahía Blanca sobre de las 19 y dejó múltiples consecuencias a lo largo y ancho de la ciudad.

Entre los daños reportados se registran voladura de techos; caída de ramas, postes y cables; calles anegadas y la mayor parte de la ciudad quedó sin energía eléctrica, como algunos de los efectos que la intensa tormenta.

Un inusual viento en medio de la tormenta que cayó durante la tarde de este sábado sobre la ciudad causó serios destrozos también en el Club Comercial de White, afectando las canchas de fútbol, el área de quinchos y la cocina.

"Me contaron que vieron una especie de manga, como un tornado, porque no se explica el desastre, esto no es un simple viento, levantar los techos así completos es muy raro", explicó Pablo Reynafe, presidente del club, en declaraciones al sitio La Brújula.

Los vientos arrancaron por completo el techo de los quinchos, también derribaron un paredón, voltearon arquerías y causaron daños en las redes que rodean las canchas del Club Comercial.

"Fue en un ratito. Nosotros nos refugiamos a la vuelta del club y cuando volvimos estaba destrozado,", señaló Reynafe.