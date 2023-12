Montenegro: “No se pueden gastar $500 millones para canastas navideñas a organizaciones sociales"

Montenegro realiza una conferencia de prensa desde el COM. Foto ilustrativa: 0223.

El intendente Guillermo Montenegro encabezó este martes una conferencia de prensa desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para explicar sobre el conflicto que mantienen con las organizaciones sociales y la canasta navideña.

Este lunes, distintas organizaciones piqueteras lanzaron una singular protesta, que incluyó escraches a un supermercado céntrico, reclamando al estado municipal la entrega de bolsones de alimentos por las fiestas.

Al comienzo de su discurso, el jefe comunal remarcó que durante su gestión en los últimos 3 años se logró "no tener déficit" en las cuentas fiscales y que hay una "política de austeridad muy estricta", que dijo, incluye el "no ingreso de personal al Municipio" y otras decisiones como el pedido para que los funcionarios renuncien a las vacaciones no gozadas, entre otras medidas.

En ese análisis, Montenegro argumentó que "la plata hoy no alcanza y no es una novedad" y en este contexto, fue tajante: "No se pueden gastar 500 millones de pesos para canastas navideñas a organizaciones sociales", ya que dijo, "es inviable" y responde a una decisión "que viene desde hace 4 años".

"No se puede gastar más plata de la que entra", sostuvo y cuestionó a la decisión de corte y acampe por parte de las organizaciones piqueteras, que fue "ilegal" y que los movimientos sociales "están extorsionando a Mar del Plata".

Reafirmando sus conceptos, el Intendente a través de una carta, solicitó a Nación que se pueda aplicar el protocolo anti piquete en General Pueyrredon y mencionó la intención por parte de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello de sacar los planes a los manifestantes que hagan piquetes. "Obviamente habrá que ver la forma que se va a efectivizar. Por eso se hace la denuncia penal correspondiente para poder identificar a estas personas y después se tomen las medidas por medio del Ministerio de Capital Humano", analizó.

Consultado por 0223 acerca de la posición del gobierno provincial de no aplicar el protocolo anti piquetes, el Intendente dijo que "siempre queda la justicia, que tiene la obligación de hacer cesar la comisión de delitos", ya que argumentó, en base a sus conocimientos como exjuez, "en este tipo de casos, como son delitos flagrantes, prácticamente las fuerzas policiales tienen que hacer cesar la comisión del delito".

Por otra parte, remarcó que el gobierno municipal "no dejará de asistir" a las familias marplatenses que más lo necesiten. "Otra cosa distinta es decirles a los marplatenses que a las organizaciones sociales le entreguen 500 millones de pesos para canastas navideñas", porque "es plata de los vecinos".