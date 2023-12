Alberto Fernández rumbo a España: "Prontamente estaré de regreso para seguir trabajando"

El ex Presidente Alberto Fernández también se manifestó respecto del DNU del actual Presidente Javier Milei. A través de su cuenta de X (ex Twitter), el ex mandatario aseguró: "Estoy partiendo a España en vuelo de Aerolíneas Argentinas, nuestra Línea de Bandera, para reencontrarme con mi familia y pasar con ellos la Navidad y el Año Nuevo".

El mensaje es claro: destacar a la empresa aérea ya que el actual Presidente buscará autorización para ceder las acciones de Aerolíneas, de manera parcial o total.

"Sigo en permanente contacto con los dirigentes de mi partido para hacer frente a los acontecimientos imperantes", agregó.

Sin embargo, destacó que "prontamente estaré de regreso para seguir trabajando como un militante más junto a los compañeros y compañeras, en UNIDAD, ante la catastrófica situación económica que resultará de las medidas adoptadas por el actual gobierno nacional".

Además, una vez finalizada la cadena nacional de Milei, Fernández se excusó de los dichos del actual mandatario: "Desde su asunción, el Presidente y su Ministro de Economía han repetido datos falsos tratando de montar un escenario de caos para justificar la destrucción del Estado y de los derechos de los trabajadores. Con esa lógica firmaron el DNU que se cuestiona".