Kimberley completó el trámite sin problemas

Después de lo que se había visto en la ida en Vela, la sensación era que Kimberley no iba a tener problemas en avanzar a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur. Y así fue, el "dragón" volvió a imponerse por 2 a 0 sobre Velense en el "José Alberto Valle" y ahora se medirá con Argentinos de 25 de Mayo en los cuartos de final de la Región Pampeana Sur. Bruno Mariani y Leonel Iriarte, marcaron los tantos del equipo de Mariano Mignini.

La ilusión de la visita duró un suspiro. Porque cuando Bruno Mariani conectó por el centro un desborde de Iriarte, llegando a los 15' de la etapa inicial, el plan se terminó de derrumbar. Hasta ahí, Velense había intentado ser el protagonista, sin demasiadas ideas, pero sí con la actitud de tratar de jugar en el campo rival. Pero la jerarquía de Kimberley fue determinante para tomar distancia y estirar a tres la ventaja en el local para comenzar a sellar la historia.

Con el resultado a favor, Kimberley pasó a dominar por completo el trámite del juego, la pelota y las situaciones. Si hubiera estado más fino en los metros finales, se podría haber ido al vestuario con una distancia mucho mayor. Sin tantas ocasiones, la visita también inquietó y pudo haber conseguido una igualdad que no se ajustaba demasiado al desarrollo.



Jugado por jugado, Velense salió a todo o nada y se descuidó. Kimberley, con espacios, empezó a encontrar chances concretas que no pudo concretar por buenas intervenciones de Cristian Bucci y malas definiciones de sus hombres de ataque. Cuando Mignini metió mano, los dos rapiditos hicieron un lío bárbaro. Ezequiel Goiburu y Ever Ullúa desnivelaron y terminaron de marcar diferencias. El exCadetes recibió un saque de Báez y asistió a Iriarte que, con lucidez, dejó en el camino al arquero y empujó para el 2 a 0 definitivo. Historia definida y a pensar en lo que viene: Argentinos de 25 de Mayo, que viene de eliminar a El Porvenir de San Clemente por penales, luego de perder 3 a 0 en la ida y ganar por el mismo resultado en la revancha como local.